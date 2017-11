Waarom je moet opletten als je iets bij een onlineapotheek bestelt ep

Bron: belga 0 Thinkstock Medisch Internetapotheken zijn onvoldoende beveiligd, zo blijkt uit een onderzoek van consumentenorganisatie Test-Aankoop. Amper 21 van de 50 onderzochte internetapotheken bleek voldoende beveiligd, meldt Test-Aankoop vandaag in een persbericht.

"Bij 15 is er zelfs sprake van een ernstig veiligheidslek", klinkt het. "In sommige gevallen bleek het mogelijk om persoonlijke en betaalgegevens in te kijken of het paswoord te onderscheppen." De organisatie bracht de onlineapotheken op de hoogte, zodat ze de nodige maatregelen kunnen treffen.

Geen advies

Test-Aankoop hekelt ook dat wie zijn medicatie online bestelt, daar vandaag onvoldoende farmaceutische zorg bij krijgt. Amper zes internetapotheken leverden twee bestellingen die de organisatie als test had geplaatst, correct af. "Advies over hoeveel van een geneesmiddel mag worden ingenomen, hoe lang of wat de bijwerkingen zijn, bleef geregeld volledig achterwege", klinkt het ook.

Medicatie op voorschrift

De consumentenorganisatie erkent dat onlineapotheken een meerwaarde kunnen hebben. Vooraleer ook voorschriftplichtige geneesmiddelen via digitale wegen worden aangeboden, moet er volgens Test-Aankoop werk worden gemaakt van de farmaceutische zorg en de veiligheid van de onlineapotheken. Test Aankoop schreef daarvoor minister van Volksgezondheid Maggie De Block aan.