Waarom het ‘K-getal’ zo belangrijk is om de verspreiding van het coronavirus in te perken Martijn Peters KV

17 juni 2020

19u12 0 Medisch Een belangrijke term wanneer het gaat over de verspreiding van het coronavirus, is de R-waarde of het reproductiegetal. Dat duidt aan hoeveel mensen besmet worden door één besmette persoon. De R-waarde is echter een gemiddelde en in de praktijk besmet niet iedereen evenveel anderen. De verspreiding gebeurt immers met plotse ‘knallen’, waarbij één persoon meerdere anderen met een virus opzadelt. Daarom is er de K-waarde: een maat voor de ongelijkmatigheid waarmee het virus zich verspreidt.

Als vuistregel hanteert men vaak de 20/80-regel: 20 procent van de geïnfecteerden veroorzaakt 80 procent van alle besmettingen. Maar bij het coronavirus lijkt die regel niet van toepassing. Het nieuwe virus lijkt zich in echte explosies te verspreiden, in plaats van knallen. Daarom wordt er gesproken over superverspreiders.

Zo was een 61-jarige Zuid-Koreaanse vrouw de ‘patient zero’ voor de helft van alle 5.000 gevallen in het land. Ze verliet tot tweemaal toe het ziekenhuis, waar ze weigerde getest te worden, om naar de kerk te gaan. Daar besmette ze maar liefst 300 andere kerkgangers.



Daarom is het niet alleen handig om naar het getal R te kijken, maar ook naar het getal K. Dat kwam er dankzij ecoloog Jamie Lloyd-Smith in 2005 naar aanleiding van de SARS-epidemie. Het getal K is een maat voor de ongelijkmatigheid waarmee de ziekte toeslaat. Als K groot is, dan zal elke patiënt evenveel personen besmetten. Is K klein, dan spreken we van een zeer ongelijke verdeling. Voor ebola is K bijvoorbeeld 5, voor de pokken net geen 1 en voor SARS 0,16.

Volgens de London School of Hygiene and Tropical Medicine is het getal K voor het nieuwe coronavirus 0,1. Dat betekent dat het coronavirus eerder zou voldoen aan de 10-80 regel, waarbij 10 procent van de besmette patiënten verantwoordelijk zijn voor 80 procent van de besmettingen. In sommige gevallen zou het nog extremer zijn, namelijk 1-80: één besmet iemand geeft het virus door aan 80 anderen.

Een Britse studie wees vorige maand al op het belang van de identificatie van superverspreiders. De meeste experts zijn het erover eens dat het echter geen zin heeft om op zoek te gaan naar individuen, maar dat het zaak is om “superverspreider-evenementen” te identificeren. “Aangezien de meeste besmette individuen niet bijdragen tot de uitbreiding van een epidemie, kan de effectieve reproductiegraad drastisch teruggedrongen worden door relatief zeldzame superverspreider-evenementen te voorkomen”, stellen ze.