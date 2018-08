Waarom het blauw licht van je smartphone tot blindheid kan leiden AV

13 augustus 2018

12u03

Lig jij soms urenlang te staren naar je smartphone? Dan leg je die beter maar snel weg. Volgens een nieuwe studie kan het blauwe licht van je telefoon blindheid versnellen. Laptops en tablets blijken eveneens schuldig.

Volgens onderzoekers aan de universiteit van Toledo, Spanje, kan een langdurige blootstelling aan blauw licht - van smartphones, laptops en tablets - het proces van maculaire of macula degeneratie bevorderen, wat uiteindelijk kan leiden tot blindheid. Dat blauw licht bijzonder schadelijk is, wisten we al. Het licht van onze smartphones heeft namelijk een kortere golflengte en meer energie in vergelijking met andere kleuren.

Onze ogen kunnen dat blauw licht niet goed verdragen."We worden continu blootgesteld aan blauw licht. Het hoornvlies en de ooglens kunnen dat licht niet blokkeren of weerkaatsen." Dat zegt Dr. Ajith Karunarathne, assistent-professor in de chemie en biochemie. Het blauw licht van een smartphone zou giftige moleculen triggeren in oogcellen die erg gevoelig zijn voor licht. Daardoor kan maculaire degeneratie ontstaan, wat op z'n beurt kan leiden tot blindheid.

Maculaire degeneratie

Wat is maculaire degeneratie nu precies? Het is een ongeneeslijke aandoening die het middengedeelte van het gezichtsvermogen beïnvloedt. Meestal is maculaire degeneratie het gevolg van een natuurlijk verouderingsproces van het oog. Bovendien is het de voornaamste oorzaak van (gedeeltelijke) blindheid bij mannen en vrouwen boven vijftig jaar.

Waardoor maculaire degeneratie ontstaat, is nog niet volledig duidelijk. Een overdadige blootstelling aan UV-licht en roken - ook passief roken - lijken een rol te spelen. Door te roken neemt het aantal beschermde antioxidanten in het netvlies namelijk af. Uit het recent onderzoek van de universiteit van Toledo blijkt dus ook dat blauw licht een belangrijke factor is die kan leiden tot maculaire degeneratie.

De wetenschappers hopen nu dat hun onderzoek leidt tot nieuwe therapiën die maculaire degeneratie vertragen, zoals een nieuw soort oogdruppel.

Slapeloosheid

Het is niet de eerste keer dat blauw licht onder het oog komt van onderzoekers en wetenschappers. Blootstelling aan blauw licht in de avonduren kan onze lichaamsklok en slaap verstoren. Omdat schermen een helder licht produceren, stopt het menselijk lichaam met de productie van melatonine, het slaaphormoon dat op natuurlijke wijze wordt aangemaakt eens de avond valt.

Blauw licht werkt dat natuurlijk proces net fel tegen. Het zorgt ervoor dat er minder melatonine wordt geproduceerd en dat de alertheid verhoogd wordt, terwijl men zich net slaperig zou moeten gaan voelen. Bovendien zouden nieuwe apparaten meer blauw licht uitstralen dan oude, wat suggereert dat onze slaapproblemen in de toekomst alleen maar erger zullen worden.

Hoe beschermen tegen blauw licht?

Als je je ogen wil beschermen tegen blauw licht, draag je volgens Dr. Karunarathne best een zonnebril die zowel UV-stralen als blauw licht kan filteren. Ook wordt er aangeraden om je smartphone, laptop of tablet niet te gebruiken in het donker.