Waarom bijna-doodervaring van partydrug Special K werkelijk levensgevaarlijk is AW

19 maart 2019

12u39 0 Medisch Onderzoek wijst uit dat ketamine -een partydrug die eveneens als narcosemiddel in het ziekenhuis wordt gebruikt – in opmars is. Bijna één op de vijf 18- tot 34-jarigen die geregeld naar elektronische dansfeestjes gaat, greep al eens naar ketamine of ‘Special K’. En dat is levensgevaarlijk. Professor toxicologie Jan Tytgat legt uit waarom.

“Ketamine heeft een anesthetisch effect”, aldus toxicoloog Jan Tytgat. Je komt in een roes terecht, en die roes is vrij uniek: “Ketamine zorgt voor een zekere helderheid terwijl de gebruiker toch milde hallucinaties beleeft”. De gebruiker ziet de wereld door een roze bril. Voor even dan toch, want de (verdovende) effecten treden afhankelijk van de dosis op na vijf tot vijftien minuten en duren maximaal een uur.

Slikken, spuiten of snuiven

Dat ketamine populair is, bewijst de marketingstrategie die erachter zit. “Ketamine wordt verkocht als Special K. Het logo is hetzelfde als dat van de cornflakes”, zegt Tytgat. “Dat toont aan hoe populair het bij jongeren is.”



De stof (poeder of vloeistof) wordt ingenomen als zogenaamd ‘tripmiddel’. Dat gebeurt door het te snuiven, te slikken of te injecteren. De drugs slikken heeft veeleer een verdovend effect dan dat het voor een psychedelische ervaring zorgt, daardoor zijn snuiven en spuiten de meest populaire opties.

De prijs van ketamine is wellicht een van de verklarende factoren voor de groeiende populariteit. Een gram Special K kost tussen de twintig en veertig euro per gram. In vloeibare vorm kost ketamine ongeveer vijftig euro per flesje van tien milliliter. Cocaïne, de traditionele uitgaansdrugs, is veel duurder en kost zo'n honderd euro per gram.

(Lees verder onder de foto)

Coma

Vervolgens treedt er een dromerig en zweverig gevoel op. De gebruiker heeft het gevoel dat hij even uit zijn lichaam treedt. “Maar alles hangt af van de dosis”, waarschuwt Tytgat. Vanaf hogere doses (+150 milligram) ontstaan er ernstigere dissociatieve effecten. Die worden aangeduid als de ‘K-hole’-ervaring wat zoveel betekent als een bijna-doodervaring. En door het langdurige zuurstofgebrek dat dan optreedt, is het werkelijk levensgevaarlijk. De bloeddruk en hartslag stijgen, de hersenen krijgen geen lucht en de ademhaling wordt verstoord: “Het zuurstofgebrek is de grootste boosdoener”.

Ook de combinatie met alcohol vergroot het gevaar van de drug. “Twee plus twee is vier”, zegt Jan Tytgat. “Alcohol heeft een dempende werking. In combinatie met een verdovend middel als ketamine wordt het risico op een diepe slaap eens zo groot.” Wie niet gewekt wordt uit die diepe slaap of tijdig op de spoeddienst belandt, sukkelt in een coma.

Als je het perfect doseert, kan ketamine als verdovingsmiddel gebruikt worden. Jan Tytgat, professor Toxicologie aan de KU Leuven

Geneeskunde

Ketamine, vroeger CI-581, werd voor het eerst in de jaren 60 gebruikt bij pijnlijke chirurgische ingrepen. Bovendien wordt het nog steeds gebruikt bij operaties - vooral bij kinderen en ouderen - omdat het de ademhaling minder onderdrukt vergeleken met andere verdovingsmiddelen. De hallucinogene effecten worden bij operaties onderdrukt door het kalmeringsmiddel benzodiazepine toe te dienen.

Waarom die ‘Special K’ in de geneeskunde gebruikt wordt als het zo gevaarlijk is? “Als je het perfect doseert, kan ketamine als verdovingsmiddel gebruikt worden”, legt Tytgat uit. De professor gelooft echter niet dat jongeren zichzelf de perfecte dosis kunnen toedienen. In het ziekenhuis gebeurt dat door een anesthesist. Die specialiseerde zich na zijn zevenjarige opleiding als arts, nog eens vijf jaar in de anesthesie om de correcte pijnbehandeling per individu te kunnen bepalen.

De effecten van ketamine – drugs over het algemeen – zijn immers individueel. Conditie, gewicht, lengte, geslacht, leeftijd, maar ook verwachtingen en tal van andere factoren spelen mee bij de effecten en de ervaring.

Psychische klachten

Wat de drug ketamine bijzonder maakt, is dat gebruikers er niet afhankelijk van worden. Het verslavende effect van alcohol en andere drugs ontbreekt. Anderzijds kunnen er na langdurig gebruik wel psychische klachten ontstaan waaronder angststoornissen, paranoia en depressieve klachten.