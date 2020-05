Vul opnieuw de ‘corona-enquête’ in en help mee het virus te bestrijden jv

12 mei 2020

12u47 0 Medisch De Universiteit Antwerpen heeft een nieuwe lijst met vragen online gezet in het kader van haar grote corona-enquête. Daarmee wil ze gedragsveranderingen in kaart brengen en nagaan hoe goed de maatregelen van de overheid opgevolgd worden. Tot 22 uur kan je De Universiteit Antwerpen heeft een nieuwe lijst met vragen online gezet in het kader van haar grote corona-enquête. Daarmee wil ze gedragsveranderingen in kaart brengen en nagaan hoe goed de maatregelen van de overheid opgevolgd worden. Tot 22 uur kan je de online vragenlijst invullen. De bevraging werd wat afgeslankt en staat deze week onder meer stil bij de ‘regel van vier’ en het heropenen van de winkels.

Het is al de negende keer dat de UAntwerpen een bevraging organiseert. Wekelijks nemen honderdduizenden mensen deel aan de enquête, die mee ondersteund wordt door UHasselt, KU Leuven en ULB. “Het opvolgen van de verschillende parameters is belangrijk”, zegt professor Philippe Beutels (UAntwerpen). “Wetenschappers delen die informatie met de overheid. De beleidsmakers maken er gebruik van om de verschillende belangen af te wegen, ook bij het bepalen van de volgende stappen in de versoepeling.”

De voorbije dagen werd de enquête opnieuw bijgeschaafd. “Dat doen we onder meer op basis van de feedback die de deelnemers ons bezorgen”, legt Koen Pepermans (UAntwerpen) uit. “De vragenlijst slankte wat af en werd nog gebruiksvriendelijker gemaakt, ook met extra input van blinden en slechtzienden.”

Ook deze week spelen de onderzoekers in op de actualiteit. Zo krijgen de respondenten onder meer enkele vragen over de nieuwe ‘regel van vier’-contacten en over de heropening van de winkels voorgeschoteld. De wetenschappers polsen ook naar consumentenvertrouwen.

In de achtste week van de Grote Coronastudie polsten de wetenschappers naar de opvang op school voor kinderen die nog niet terug naar de klas kunnen. Daaruit bleek dat, anders dan wat schooldirecteurs vreesden, een duidelijke meerderheid van de ouders hun kinderen niet naar de noodopvang op school sturen. Alleenstaande ouders of werkende ouders die het financieel moeilijk hebben, maken nog het vaakst gebruik van de dienst.

De enquête kan vandaag nog tot 22 uur ingevuld worden op www.corona-studie.be.

