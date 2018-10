VUB lanceert onderzoek naar impact van kanker op zelfstandigen Redactie

25 oktober 2018

06u21

Bron: Belga 0 Medisch De Vrije Universiteit Brussel (VUB) gaat met de steun van zelfstandigenorganisaties Unizo en NSZ een onderzoek opstarten naar de impact van kanker op zelfstandigen. Via het onderzoek wil de VUB beleidsaanbevelingen formuleren voor de ondersteuning van zelfstandigen.

Het nationaal onderzoek zal geleid worden door VUB-onderzoeker Evelien Philips van het Departement Psychologie en Educatiewetenschappen. Het aantal zelfstandigen in België blijft stijgen en steeds meer zelfstandigen, en een op de vier vrouwen en een op de drie mannen, worden tijdens hun actieve loopbaan geconfronteerd met een diagnose van kanker.

Aandachtspunten in kaart brengen

Vandaag is er nog te weinig onderzoek naar de problemen en uitdagingen waarmee de getroffen personen geconfronteerd worden. Die leemte wil de VUB nu opvullen. Zeker omdat zelfstandigen vaak vergeten worden, terwijl ze een groep zijn met specifieke behoeften. "Zelfstandigen kunnen tijdens hun arbeidsongeschiktheid niet terugvallen op het sociale statuut van een werknemer. Ook wanneer zij terug aan het werk gaan, zorgt dit voor unieke uitdagingen. Dit onderzoek is daarom belangrijk, want het zal de vele pijn- en aandachtspunten die specifiek zijn voor zelfstandigen in kaart brengen", stelt VUB-onderzoeker Evelien Philips.

Arbeidsongeschikt

Uit een vooronderzoek bij de volledige Belgische bevolking blijkt al dat zelfstandigen in geval van een ernstige ziekte doorgaans langer wachten voordat ze de arbeidsongeschiktheid inroepen. Ze kloppen wel minder uren, maar ze zijn niet snel geneigd het werk effectief stop te zetten. Bovendien keren arbeidsongeschikte zelfstandigen tot twee keer sneller terug naar het werk dan werknemers.