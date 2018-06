VUB en vrouw achter vzw Benetiet lanceren nieuw fonds voor borstkankeronderzoek HR

17 juni 2018

06u44

Bron: Belga 0 Medisch De Vrije Universiteit Brussel (VUB) lanceert maandag een nieuw fonds voor borstkankeronderzoek. Het VUB-Yamina Krossa Fonds zal in eerste instantie het fundamenteel borstkankeronderzoek van onderzoekster Damya Laoui financieren.

Jaarlijks krijgen meer dan 10.000 Belgische vrouwen borstkanker. Daarmee is borstkanker de meest voorkomende kanker bij vrouwen. Ieder jaar beslissen ongeveer 1.500 vrouwen om na een borstamputatie een borstreconstructie met eigen weefsel te ondergaan.

"De strijd tegen borstkanker blijft een prioriteit", zegt Yamina Krossa. Nadat er bij haar borstkanker werd vastgesteld, startte Yamina Krossa in 2015 een campagne voor de volledige terugbetaling van borstreconstructies bij borstkankerpatiënten. Ze richtte daartoe de vzw Benetiet op. In 2016 slaagde ze in haar opzet. Minister van Volksgezondheid Maggie De Block kwam tot een akkoord met de plastisch chirurgen voor de terugbetaling van borstreconstructies met eigen weefsel. Dankzij dat akkoord zijn de kosten voor deze ingreep serieus ingeperkt voor de patiënt.

Met het nieuwe fonds bundelen de VUB Foundation en Krossa hun krachten. De resterende middelen van de opgeheven vzw Benetiet worden ter beschikking van de VUB gesteld en opgenomen in het nieuwe fonds voor borstkankeronderzoek. "De strijd voor de terugbetaling van borstreconstructies met eigen weefsel mag dan gestreden zijn, de strijd tegen borstkanker gaat onverminderd door", benadrukt Krossa.

Vaccin

Het VUB-Yamina Krossa Fonds draagt hier voortaan toe bij. Damya Laoui, onderzoeker bij de VUB en het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB), wordt de eerste begunstigde van het fonds. Laoui werkt momenteel aan een vaccin dat patiënten met kanker moet beschermen tegen uitzaaiingen van hun tumor. Dit vaccin is gebaseerd op immuuncellen die zich in de tumor bevinden.

De voorstelling van het fonds gebeurt maandag in aanwezigheid van Maggie de Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Yamina Krossa en dr. Damya Laoui.