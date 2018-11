VS keurt pijnstiller goed die 1.000 keer sterker is dan morfine jv

05 november 2018

17u37

Bron: USA Today 0 Medisch De Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) heeft een snelwerkende pijnstiller goedgekeurd die tien keer straffer is dan fentanyl en maar liefst duizend keer krachtiger dan morfine. Vorige maand nog riep een senator op om de zware medicatie te weigeren.

Dsuvia is de naam van het nieuwe product. Een pilletje ervan is duizend keer sterker dan morfine. Volgens de Democratische senator Ed Markey uit Massachusetts is er daarom ook duizend keer meer kans dat de drug zal misbruikt worden en duizend keer meer kans dat hij tot doden zal leiden. Vorige maand riep hij de FDA op om de chemische substantie in pillenvorm niet goed te keuren.

Dat is nu toch gebeurd, weliswaar mits strenge voorwaarden. Zo mag het product niet langer dan 72 uren toegediend worden. De pijnstiller mag ook enkel in ziekenhuizen en operatiekamers gebruikt worden en zal niet verkrijgbaar zijn bij de apotheek of voor thuisgebruik in het algemeen. Maar dat zal volgens critici allemaal niet volstaan om de heersende drang naar drugs als Dsuvia bij geïnteresseerden in te dijken.

Dodelijke bijwerkingen

Het medicament komt op de markt in tabletvorm en smelt weg onder de tong. Gekende bijwerkingen zijn: extreme vermoeidheid, ademhalingsproblemen, coma en zelfs de dood.

Scott Gottlieb van de FDA zei dat ook het gebruik van deze medicatie bij militairen “in dit geval zorgvuldig in overweging genomen werd” om “ervoor te zorgen dat onze soldaten toegang hebben tot behandelingen die voldoen aan de unieke behoeften van het slagveld”.