VS bespaart: kans op miljoenen nieuwe malariagevallen TK

08u31

Bron: Belga EPA Medisch De strijd tegen malaria dreigt in het gedrang te komen door besparingen in de VS. Het budget van het Presidentiële Malaria-initiatief (PMI) van de VS valt in 2018 44 procent lager uit, waardoor er de komende 4 jaar 67 miljoen bijkomende gevallen dreigen. Dat waarschuwen onderzoekers uit Londen in vakblad PLOS Medicine. Ook zullen er ruim 290.000 dodelijke gevallen meer zijn. Sinds 2005 neemt het aantal gevallen van malaria af.

Epidemoloog Peter Winskill van het Imperial College en zijn collega's wijzen ook op het belangrijke effect van verschillende maatregelen tegen malaria in negentien Afrikaanse staten en de Mekongdelta, waarvan de financiering uit de VS komt. Het gaat onder meer om met insecticide behandelde malarianetten, het inspuiten van woonruimtes en combinatietherapie met artemisinin in geval van besmetting.

Sinds de oprichting in 2005 daalt het aantal gevallen van malaria en heeft het PMI volgens de berekeningen van de onderzoekers bijna een miljoen mensenlevens gered. Ten zuiden van de Sahara daalde de kindersterfte onder vijf jaar met een zesde. Naar schatting 185 miljoen gevallen zijn vermeden. Alleen al tussen 2013 tot 2015 had het PMI in totaal bijna 1,7 miljard dollar (ongeveer 1,4 miljard euro) ter beschikking. Als het verder in dezelfde mate steun krijgt, kunnen tot 2020 nog eens 690.000 mensenlevens gered en 162 miljoen ziektegevallen vermeden worden.

Inspanningen teniet

"Onze resultaten zijn een conservatieve schatting, omdat ze geen rekening houden met het totale effect van de PMI-activiteiten", zeggen de auteurs. Een ervan is het ontlasten van de lokale gezondheidsautoriteiten, die zich niet langer ook nog om malaria moeten bekommeren. Het is belangrijk om landen met veel malaria nu te blijven ondersteunen, zodat de inspanningen niet teniet worden gedaan.

President Donald Trump had in september nog lof voor het PMI.

Ontwikkelingsagentschap USAID kondigde eerst nog aan dat het zijn activiteiten naar andere landen zal uitbreiden. Maar het begrotingsontwerp van mei bepaalde dat het budget van 424 miljoen dollar in 2017 met bijna de helft zou verminderd worden. Het Congres keurde de begroting 2018 eind oktober goed.