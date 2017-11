Vrouwen krijgen op straat minder snel reanimatie toegediend: "Geen moment om preuts te zijn, want het gaat om een situatie van leven of dood" IB

02u15

Bron: AD 0 ThinkStock Mensen hebben bij mannen minder schroom om te reanimeren in noodgevallen. Medisch Mannen hebben in Amerika een grotere kans om door omstanders te worden geholpen als zij op straat een hartstilstand krijgen dan vrouwen. Dat blijkt uit een onderzoek naar 20.000 gevallen in de Verenigde Staten. De resultaten zijn gepubliceerd in the Journal of the American College of Cardiology.

Uit het onderzoek blijkt dat 39 procent van de door een hartstilstand getroffen Amerikaanse vrouwen door omstanders werd gereanimeerd tegenover 45 procent van de mannen. De mannen hadden 23 procent meer kans de hartstilstand te overleven.

Volgens de onderzoekers is de schroom om de borst van een vrouw aan te raken, of kleding van de vrouw te verwijderen om eerste hulp te kunnen verlenen, daar één van de oorzaken voor. "Het blijkt voor niet-medici bovendien een grotere drempel om hard en vaak op de borst van een vrouw te drukken, dan op die van een man", zegt onderzoeksleider van de universiteit van Pennsylvania, Audrey Blewer in de LA Times. "Vermoedelijk ook uit angst haar meer pijn te doen.''

Dit is geen moment om preuts te zijn, want het gaat om een situatie van leven of dood. Onderzoeker Benjamin Abella

Vrees om borsten aan te raken

Ook de vrees om borsten aan te raken, weerhoudt voorbijgangers er eerder van om vrouwen eerste hulp te verlenen. "Terwijl dat helemaal niet het geval hoeft te zijn als je het op de juiste manier doet'', zegt medeonderzoeker Benjamin Abella. "Je zet je handen op het borstbeen, tussen de borsten in, als het goed is. Dit is geen moment om preuts te zijn, want het gaat om een situatie van leven of dood.''



Ruim 350.000 Amerikanen krijgen jaarlijks een hartstilstand op straat. Ongeveer 90 procent van hen komt te overlijden. Volgens de onderzoekers kan goede reanimatie de overlevingskansen verdubbelen of zelfs verdrievoudigen.