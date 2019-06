Vrouwen hebben 27% minder kans om gereanimeerd te worden: dit hulpstuk moet daar verandering in brengen bvb

06 juni 2019

12u37

Bron: CNN, Independent 6 Medisch Vrouwen hebben minder kans om in het openbaar gereanimeerd te worden dan mannen. Dat heeft onderzoek uitgewezen. Een Amerikaans reclamebureau heeft daarop een hulpstuk ontwikkeld om dat te veranderen.

De Womanikin, want zo heet het hulpstuk, kan geplaatst worden op de reeds bestaande reanimatiepoppen, die steeds mannelijk zijn, met als doel om vrouwenlevens te redden.

Uit onderzoek van dr. Audrey Blewer bleek dat vrouwen 27 procent minder kans hebben om gereanimeerd te worden als ze in het openbaar een hartstilstand krijgen. De onderzoekers vermoeden dat de terughoudendheid van de omstanders om de borsten van een vrouw aan te raken, een rol kan spelen. (lees verder onder de video)

Daarom heeft het New Yorkse reclamebureau Joan Creative, samen met de United State of Women-organisatie, de Womanikin ontwikkeld om de reanimatie van vrouwen te normaliseren. “De overgrote meerderheid van ons leert reanimeren op een vlakke borstkas. Deze ontwikkeling zal daar verandering in brengen. De Womanikin zal niet alles oplossen, maar het is een stap in de goede richting”, vertelde Jaime Robinson, mede-oprichter van Joan Creative aan CNN.

“Borsten worden aangeraakt”

Het team van Robinson wilde een product ontwikkelen dat gemakkelijk te reproduceren is, zodat instructeurs en scholen het in reanimatiecursussen kunnen toepassen. “En het is dus wel degelijk zo dat de borsten dan aangeraakt zullen moeten worden”, aldus Robinson. “Maar het leven van de vrouw in nood zou ermee gered kunnen worden.”

“Of een persoon een hartstilstand overleeft, is afhankelijk van hoe snel de reanimatie opgestart wordt. Daarom moeten we manieren bedenken om de reanimatietrainingen toegankelijker te maken voor en door iedereen”, aldus Audrey L. Blewer, wetenschapper aan de Duke University School of Medicine Department of Family Medicine and Community Health. “We moeten dus nadenken over manieren om het bewustzijn rond plotselinge hartstilstand te vergroten en hoe we meer mensen in staat kunnen stellen om reanimatie uit te voeren als dat nodig is.”