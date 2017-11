Vrouwen die IVF-behandeling ondergaan hebben dubbel zoveel kans op vroeggeboorte SI

Bron: DailyMail 0 Thinkstock Medisch Uit een nieuw onderzoek blijkt dat vrouwen die zwanger werden na een IVF-behandeling in 10% van de gevallen bevallen voor de 37e week van hun zwangerschap. Dat is twee keer zoveel als vrouwen die zwanger worden door een natuurlijke bevruchting.

Volgens de onderzoekers zorgt een IVF-bevruchting voor veranderingen in de placenta, waardoor vroeggeboorte vaker voorkomt. De onderzoekers stellen wel dat dit makkelijk voorkomen kan worden. Wanneer de embryo eerst ingevroren en dan pas ingeplant wordt, zou het risico namelijk al verlaagd worden. Bovendien is de invriesmethode ook effectiever. Vrouwen waarbij het embryo eerst ingevroren wordt alvorens het in te planten, hebben namelijk meer kans om zwanger te worden na de inplanting.

Leeftijd maakt geen verschil

Tijdens het onderzoek werd ook rekening gehouden met het feit dat vrouwen die een IVF-behandeling ondergaan doorgaans ouder zijn en dus sowieso al een grotere kans hebben op vroeggeboorte. Dit maakte echter geen verschil. Ook na het zuiveren van de resultaten op basis van leeftijd was er een groot verschil tussen vroeggeboorte bij IVF-zwangerschappen en natuurlijke zwangerschappen.

Ook het feit dat vrouwen die een IVF-behandeling ondergaan van nature meer kans hebben op een vroeggeboorte, dus ook moesten ze via de natuurlijke weg zwanger worden, heeft geen invloed. De vroeggeboorte bij IVF-zwangerschappen is volgens de onderzoekers volledig te wijten aan de IVF-behandeling zelf.

Voor een IVF-behandeling worden namelijk eerst eitjes uit de baarmoeder gehaald, waarna ze bevrucht worden en weer ingeplant worden. Als de inplanting meteen gebeurt, heeft de baarmoeder geen kans om te helen na het weghalen van de eitjes. Wanneer de embryo eerst ingevroren wordt en vervolgens op een later tijdstip pas terug ingeplant wordt, kan de baarmoeder als het ware even op adem komen. Daardoor zou de zwangerschap beter voltooid worden.