Vrouw wordt 40 jaar lang geknuffeld door echtgenoot in asbestkleren, en sterft aan de gevolgen Arne Adriaenssens

26 juli 2018

15u41

Bron: The Mirror 0 Medisch In Schotland stierf de 75-jarige Adrienne Sweeney aan de gevolgen van kanker. Die liep ze op nadat haar man haar 40 jaar lang knuffelde als hij in asbest gehuld van zijn werk thuiskwam. Zijn werkgever moet de familie nu een schadevergoeding van 278.000 euro uitkeren.

40 jaar lang was de Schotse Adrienne Sweeney een toegewijde en liefdevolle huisvrouw voor haar gezin. Als haar echtgenoot William ’s avonds thuis kwam gaf ze hem telkens een dikke knuffel om hem te verwelkomen, waarna ze zijn vuile werkoveral ging uitwassen.

William werkte als handarbeider in een boilerfabriek waar hij constant werd blootgesteld aan asbest. De kankerverwekkende stof was jarenlang het wondermiddel in de bouwindustrie waardoor het sinds de Tweede Wereldoorlog veelvuldig werd gebruikt. Pas toen eind de jaren tachtig bleek welke desastreuse gevolgen het goedje heeft op onze gezondheid, werd het materiaal afgezworen.

De onwetende werknemer stelde zich van de jaren 60 tot de jaren 80 dus dagelijks bloot aan de uiterst gevaarlijke stof. Daarnaast bracht hij ze ’s avonds ook mee naar huis op zijn overal. Door de liefdevolle knuffels en de tijd die ze investeerde in het wassen van de kledij, kreeg ook Adrienne de giftige stof binnen.

Geen harde bewijzen

De gevolgen van asbest kunnen lang op zich laten wachten. Bij Adrienne stak de kanker pas in 2014 de kop op, zo’n 50 jaar na haar eerste contact met de stof. Een jaar later overleed ze aan de ziekte. William stierf 7 jaar eerder al, maar zijn dood was waarschijnlijk niet aan asbest gerelateerd.

Tijdens de laatste weken van haar leven besloot de vrouw terug te vechten tegen het bedrijf dat haar ziekte destijds veroorzaakte. Ze schreef een brief naar boilerbedrijf Babcock International waarin ze haar volledige verhaal deed. Die stuurden op hun beurt een afgevaardigde langs om haar kant van de zaak te aanhoren, maar vonden haar verhaal niet overtuigend.

Na haar dood namen haar drie kinderen Kay, Jan en William haar strijd over in de hoop haar lijden en dood gecompenseerd te zien. Wolgens Babcock waren er echter geen harde bewijzen om de dood van de vrouw aan het bedrijf te linken.

Eerste secundaire slachtoffer

Toch oordeelde de rechtbank na een jarenlange procedureslag in het voordeel van de getroffen familie. Het meest overtuigende bewijsstuk was de verklaring die Adrienne enkel dagen voor haar overlijden nog aflegde en waarin ze heel de historie uitgebreid uit de doeken doet.

De rechter legde het bedrijf een schadevergoeding van 247.000 pond (278.000 euro) op die ze moeten uitbetalen aan de drie kinderen van het overleden paar. Het is de eerste keer dat een bedrijf wordt veroordeeld voor het maken van ‘secundaire’ asbestslachtoffers. Dit zijn slachtoffers die ziek werden door asbest omdat iemand uit hun omgeving ermee werkte.

“Deze mijlpaal is een erg positief resultaat.”, zegt Nicola Macara, de advocaat van de familie. “Niet enkel voor de familie zelf, maar voor alle Schotten die vechten voor gerechtigheid omtrent asbest-gerelateerde overlijdens.”