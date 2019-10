Vrouw ontdekt via warmtecamera in museum dat ze borstkanker heeft IB

23 oktober 2019

04u37

Bron: Times, ITV.com, Camera Obscura UK 1 Medisch Een Engelse vrouw ontdekte per toeval dat ze kanker heeft toen ze tijdens een uitje naar het Schotse museum Camera Obscura and World of Illusions via een warmtecamera zag dat haar linkerborst rood oplichtte op het scherm.

De 41-jarige Bal Gill uit Slough, Berkshire, nam met haar telefoon een foto van het opmerkelijke beeld. Thuis zocht ze informatie op via internet en al snel las ze dat oncologen soms gebruik maken van warmtebeeldcamera’s om kanker op te sporen. Daarop raadpleegde ze onmiddellijk haar huisarts, waarna ze werd doorverwezen naar het ziekenhuis.

Uiteindelijk werd ze inderdaad gediagnosticeerd met een hooggradig ductaal carcinoma in situ, een vroege vorm van borstkanker die kan uitgroeien tot een invasieve, levensbedreigende aandoening.

lees verder onder de foto:

In May of this year, Bal visited us at Camera Obscura on a family trip to Edinburgh. Little did she know that her simple visit and a photograph would not only change her life but in fact, save her life. Read more about Bal's incredible story here: https://t.co/vffxFAKCyJ pic.twitter.com/V0GXsryKEP Camera Obscura(@ camobscura) link

De vrouw nam achteraf contact op met het museum om hen te bedanken. “In mei 2019 bracht ik met mijn familie een bezoekje aan jullie museum en zo kwamen we ook bij de zaal met de warmtecamera terecht. Zoals alle families zwaaiden we met onze armen en keken we naar de beelden die gegenereerd werden. We vonden het een beetje vreemd dat er bij mij een rode vlekje op mijn linkerborst te zien was, zeker omdat dat bij anderen niet zo was. Ik nam er een foto van, waarna we de rest van het museum bezochten”, schrijft de vrouw.

“Enkele dagen later scrolde ik thuis in mijn telefoon door mijn foto’s en zag het beeld opnieuw. Ik besloot op Google op te zoeken wat dit kon betekenen en stuitte op een heleboel artikelen over borstkanker en warmtecamera’s. Daarop maakte ik meteen een afspraak met de dokter en het blijkt dat ik borstkanker heb, gelukkig in een vroeg stadium. Ik ben inmiddels twee keer geopereerd en moet nog een keer onder het mes om te voorkomen dat het uitzaait.”

Dank

Ik wil jullie graag bedanken: zonder de camera zou ik dit nooit geweten hebben. Ik weet dat dit niet de bedoeling van de camera is, maar voor mij betekende het een bezoek dat mijn leven veranderde. Mijn bezoek aan Camera Obscura heeft mijn leven veranderd”, schrijft de vrouw.

In een reactie zegt Andrew Johnson, de General Manager van het museum, dat zijn team er niet van op de hoogte was “dat onze Thermal Camera levensveranderende symptomen kan detecteren. We zijn zeer onder de indruk van Bals verhaal, aangezien ikzelf en een aantal van onze teamleden al met borstkanker te maken hebben gehad in onze nabije omgeving. Het is ongelofelijk dat Bal deze afwijking op het beeld opmerkte en er meteen naar handelde. We wensen haar het beste met haar herstel en hopen haar en haar familie in de toekomst te ontmoeten.”