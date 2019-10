Vrouw met twee baarmoeders en vagina's bevalt van kerngezonde baby Tom Tates

03 oktober 2019

21u52

Bron: AD.nl 2 Medisch Gynaecologen raadden de Britse Eleanor Rowe (36) met grote stelligheid af om ooit zwanger te worden vanwege haar unieke anatomie, maar de vrouw zette door en beviel onlangs van een kerngezond meisje. De geboorte van Imogen Hope is volgens de behandelend artsen “een regelrecht wonder”. Moeder Rowe werd namelijk geboren met een bijzondere afwijking: twee vagina’s, twee baarmoederhalzen en twee baarmoeders.

Rowe doet in Britse media haar opvallende verhaal. Zes jaar geleden, toen ze nog geen levenspartner had, besloot ze in een kliniek in Londen eicellen te laten invriezen. “Omdat ik werkelijk geen idee had op welke leeftijd ik een man zou ontmoeten”, aldus Rowe. Tijdens de ingreep werd een echo gemaakt van haar inwendige geslachtsorganen. Op die manier kwam aan het licht dat de vrouw uit de plaats Ranskill de genoemde organen dubbel had. “Ik had het zelf nooit gemerkt, omdat ik er aan de buitenkant gewoon uitzie.”

In 2015 volgde een ingrijpende operatie waarbij de dunne wand tussen de twee baarmoederhalzen en baarmoeders werd verwijderd. Ook haar twee vagina's – feitelijk één zichtbare ingang die zich inwendig splitste in twee delen – werden een geheel. Na de succesvolle ingreep drukten de artsen Rowe op het hart dat ze zeer waarschijnlijk onvruchtbaar is en dat een zwangerschap, als die al zou lukken, een groot risico zou zijn. “Het was de vraag of een embryo zich zou kunnen hechten aan de wand van mijn ‘gerenoveerde’ baarmoeder. Ik moest me voorbereiden op miskramen.”

Kort na de operatie ontmoette de Britse haar man Chris. Net als zij wilde ook hij dolgraag een gezin stichten, maar Rowe vertelde hem dat dat waarschijnlijk niet zou gaan lukken. Desondanks bleven de twee proberen om zwanger te worden. Dat leek aanvankelijk te lukken. De vrouw werd zwanger en het kindje in wording ontwikkelde zich in eerste instantie voorspoedig in haar voormalige linker baarmoeder.

Binnen de eerste drie maanden van haar zwangerschap bleek de baby echter niet levensvatbaar en kreeg de vrouw een miskraam. “Dat risico had ik ingecalculeerd, omdat de artsen me vertelden dat ik 90 procent zeker een miskraam zou krijgen wegens de fragiele conditie van mijn baarmoeder.”

Imogen is ons kleine wondertje en de vervulling van hoop Eleanor Rowe

Wondertje

Het stel zag hun kinderwens in rook opgaan. Groot was dan ook hun verbazing toen Rowe eind vorig jaar toch weer zwanger werd. “Ik ontdekte dat tijdens de crematie van ons eerste kindje.” Deze keer ontwikkelde het kindje zich in het rechterdeel van haar baarmoeder. En dat ging redelijk goed. Uiteindelijk werd de kleine Imogen Hope te vroeg geboren. Ze zag het levenslicht toen ze vijf pond woog, maar maakt het inmiddels goed. “Ik kan bijna niet geloven dat ons dochtertje er echt is. Zij is ons kleine wondertje en de vervulling van hoop. Daarom heeft ze als tweede voornaam ‘Hope’ gekregen. Om ons en haar eraan te herinneren hoe bijzonder ze is.”

Rowe en haar echtgenoot zijn naar eigen zeggen de gelukkigste mensen op aarde. Niet alleen omdat ze een dochtertje hebben, maar ook omdat de vrouw sinds de operatie af is van een aantal lichamelijke ongemakken. Zo was ze voor de ingreep “op een zeer lastige manier ongesteld”. “Omdat ik van alles twee had, werkten normale tampons niet. Ik bleef maar bloeden door die duplicaatbaarmoeder. Dus moest ik mijn toevlucht zoeken tot maandverband.”

Nu ze dochtertje Imogen hebben, willen Eleanor en haar man Chris het liefst nog een kindje op de wereld zetten. Waarschijnlijk zien ze daar vanaf, omdat de zwangerschap van de vrouw niet helemaal goed verliep. Ze werd tijdens de zwangerschap extreem vaak gecontroleerd, kreeg medicatie om vroegtijdige afstoting van de baby te voorkomen en werd ook nog getroffen door zwangerschapsvergiftiging. Rowe: “Het ging maar net goed. Uiteindelijk moest ons dochtertje met een keizersnede ter wereld worden gebracht. Geen idee of ik al die risico's nog een keer wil nemen.”

De aangeboren afwijking van de vrouw heet officieel uterus didelphys en kan bij een op de drieduizend vrouwen in allerlei varianten voorkomen.