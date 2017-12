Vrouw die God tegen haar hoorde spreken, heeft hersentumor LB

13u07

Bron: Metro.co.uk 6 CEN De stem van God bleek een hersentumor te zijn. Medisch Een vrouw die beweerde dat ze God tegen haar kon horen praten, blijkt een hersentumor te hebben. De vrouw was ervan overtuigd dat ze de Heer tegen haar hoorde praten en was zichzelf beginnen verminken nadat ze de stem had gehoord.

De vrouw, die anoniem blijft, fascineerde onderzoekers aan de universiteit van Bern in Zwitserland. Aanvankelijk werd gedacht dat ze mentaal ziek was. Maar toen de vrouw een MRI-scan kreeg, bleek dat er een tumor in haar hersenen groeide.

Professor psychiatrische neurologische wetenschappen Sebastian Walther: "De tumor zat op een netwerk in de hersenen dat vitaal is voor spraakwaarneming, dus voor stemmen. Dat zorgde voor haar religieuze gewaarwordingen".

De tumor was traag aan het groeien in de thalamus van de vrouw, waardoor ze symptomen kreeg die vergelijkbaar zijn met die van schizofrenie. Auditieve hallucinaties, zoals het horen van stemmen, komen vaak voor bij psychiatrische patiënten. De academici in Bern, die al jarenlang onderzoek verrichten naar schizofrenie, zijn ervan overtuigd dat het geval van de vrouw hen zal helpen die geestesziekte beter te begrijpen. Ze zien het als een bewijs dat symptomen van schizofrenie niet in het hele brein ontstaan, maar door bepaalde afwijkingen in bepaalde hersengebieden.