Vrouw deelt beklijvende ‘10 Year Challenge’ om aandacht te vragen voor belang uitstrijkje KVDS

07 februari 2019

18u03

Bron: Facebook, Pretty52 0 Medisch Voor de meesten is de #10yearchallenge een leuke manier om herinneringen op te halen bij grappige of gênante foto’s uit het verleden of om te laten zien dat de tijd amper vat op hen heeft, maar een Britse vrouw heeft de trend aangegrepen voor iets veel belangrijkers. Sam Davies deelde op Facebook twee foto’s van haar zus: eentje vanop een feestje 10 jaar geleden en eentje van haar grafzerk nu. Om aandacht te vragen voor het belang van uitstrijkjes.

“Liane in 2009 en Liane in 2019”, staat er bij de beelden te lezen, waarop ook de kinderen van de overleden vrouw te zien zijn. “Waarom nemen sommige vrouwen nog altijd geen uitstrijkje?”

Trieste verhaal

In een interview met de nieuwssite Pretty52 vertelde de ingenieur het trieste verhaal van haar zus, die in 2011 stierf aan kanker toen ze amper 26 was. “Toen Liane bevallen was van haar tweede baby in november 2010, ging het niet goed met haar. Ze voelde zich niet lekker, had pijn en bloedde. Maar ze weet het gewoon aan de gevolgen van de bevalling”, zegt ze.





Het ging echter steeds slechter met de vrouw en ze werd in maart 2011 uiteindelijk opgenomen in het ziekenhuis met een infectie. “Ze vonden echter iets veel onheilspellenders”, gaat Sam verder. “De diagnose was onverbiddelijk: ze had baarmoederhalskanker en die was al in Stadium II (waarbij de kanker ook al in het omliggende weefsel zit, red.).” (lees hieronder verder)

Er volgde chemo en bestralingen, maar de behandeling sloeg niet aan. In augustus van hetzelfde jaar kreeg ze te horen dat ze nog maar drie maanden te leven had. In november stierf ze en liet ze haar familie achter met de zorg voor haar kinderen Kieran (toen 1) en Abbie (toen 8).

Door de foto’s te delen hoopt Sam vrouwen bewust te maken van het belang van een uitstrijkje. Net als in België moedigt de Britse overheid vrouwen immers aan om vanaf hun 25ste om de drie jaar een uitstrijkje te laten nemen in de strijd tegen baarmoederhalskanker.

Zwanger

Had Liane dan zelf haar eerste afspraak gemist? “Nee, ze was zwanger op haar 25ste”, aldus Sam. “Dan wordt aangeraden om een uitstrijkje uit te stellen, omdat het slecht te beoordelen is door alle veranderingen in het lichaam. En toen ze was bevallen, was het al te laat.”

Sam pleit er dan ook voor om de leeftijd voor het eerste uitstrijkje te vervroegen. “Mensen zouden er al eentje moeten kunnen aanvragen voor ze 25 zijn”, klinkt het. In België is dat echter iets wat als weinig zinvol wordt beschouwd, omdat baarmoederhalskanker voor die leeftijd maar heel zelden voorkomt. Volgens Kom op tegen Kanker wordt jongere vrouwen wel aangeraden om naar hun arts te gaan als ze last krijgen van ongewoon bloedverlies, bruinverlies en pijn in de onderbuik.

Pijnlijker

Sam hoopt uit de grond van haar hart dat haar post iets in beweging kan zetten. “Als ik met mijn actie ook maar één iemand kan overtuigen om een afspraak te maken, ben ik al blij. Wees eerlijk: als je tijd hebt om 10 jaar oude foto’s van jezelf op te zoeken en te posten, dan heb je ook tijd om een afspraak te maken voor een uitstrijkje. Het is geen fijne procedure, maar de behandeling van Liane was veel ingrijpender en pijnlijker dan een uitstrijkje ooit kan zijn.”