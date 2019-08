Vrouw bevalt van tweeling: meisje in mei geboren maar jongetje laat nog 11 weken op zich wachten AW

27 augustus 2019

10u45

Bron: Daily Mail, Mirror 2 Medisch De dag dat Lilliya Konovalova (29) te horen kreeg dat ze in verwachting was van een tweeling, had ze nooit gedacht twee aparte keren te moeten bevallen. Toch zou ze het ziekenhuis uiteindelijk twee keer bezoeken: een keer in mei, en nog eens elf weken later.

Het gebeurt wel vaker dat een tweeling apart de verjaardag viert. Meestal is dat omdat de ene voor middernacht, de andere erna geboren is. Maar bij Konovalova liep het even anders. De 29-jarige Kazachstaanse beviel eind mei van een dochtertje. Maar haar zoontje, het tweede lid van de tweeling, was nog niet klaar om geboren te worden. Hij liet nog even op zich wachten: “Mijn zoontje heeft zich niet gehaast om ter wereld te komen”.



Uiteindelijk zou het nog elf weken duren voordat zoontje Maxim geboren werd. Dat is eerder uitzonderlijk, maar niet ongezien. Het record van meer dan twaalf weken (87 dagen) is bijvoorbeeld nog altijd niet verbroken.



Bovendien was Liya, het dochtertje van Konovalova, prematuur. Het meisje was slechts 25 weken oud toen ze geboren werd. Geen wonder dat Maxim nog eventjes in moeders buik wilde blijven.

Twee baarmoeders

En dat was perfect mogelijk want mama Lilliya lijdt aan de zogenaamde aandoening Uterus didelphys. Dat betekent dat de baarmoeder dubbel aangelegd is: twee baarmoeders met elk een eigen baarmoedermond. Daardoor konden de baby’s elk in een aparte baarmoeder groeien, en moest Maxim zijn prematuur geboren zusje niet volgen bij haar geboorte.

De aandoening waarbij vrouwen twee baarmoeders (en soms zelfs twee vagina’s) hebben, is trouwens ook niet zo ongewoon. Uterus didelphys komt voor bij maar liefst één op de 2.000 vrouwen ter wereld. De kans dat een vrouw met zo’n aandoening zwanger raakt van een tweeling die zich in aparte baarmoeders ontwikkelt, is al een stuk kleiner met een kans op 50 miljoen.

Zowel Liya, als Maxim stellen het goed. En hun moeder is blij dat ze haar baby’s nu samen naar huis mag nemen.