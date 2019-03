Vrouw bevalt van tweeling: kinderen blijken verschillende vaders te hebben KVDS

29 maart 2019

13u04

Bron: Univision, Vice, The Guardian 0 Medisch In China is een vrouw bevallen van een tweeling waarvan de kinderen een verschillende vader blijken te hebben. Het gaat om een zeldzaam fenomeen dat luistert naar de naam ‘heteropaternale superfecundatie’. De ene vader blijkt de man van de vrouw te zijn, de andere haar minnaar.

Het verhaal werd naar buiten gebracht door de Chinese nieuwssite Strait Herald. Het werd bevestigd door Zhang Zhang, de directrice van het Fujian Zhengtai Forensic Identification Center in de stad Xiamen. Dat is de overheidsinstelling die de vaderschapstests uitvoerde.

Echtgenoot

Het was de echtgenoot van de betrokken vrouw die om de vaderschapstest had gevraagd. Die had gemerkt dat zijn kinderen er heel anders uitzagen bij de geboorte. En hij vond het ook vreemd dat het ene kind erg op hem leek en het andere niet. Toen de resultaten van de test bekend waren, kon zijn vrouw niet anders dan toegeven dat ze een onenightstand had gehad met een andere man.





Het verhaal lekte uit toen het koppel de geboorte van de tweeling liet registreren bij de lokale politie. Daarvoor was een vaderschapstest nodig, om te bewijzen dat de echtgenoot van de vrouw echt de vader was. Toen kwam de waarheid aan het licht.

Volgens Zhang Zhang was de echtgenoot razend toen hij het ontdekte. Voor de vrouw het toegaf, probeerde ze naar verluidt haar man ervan te beschuldigen dat hij de test had vervalst. De man heeft intussen laten weten dat hij alleen zijn eigen kind wil opvoeden.

Erg zeldzaam fenomeen

‘Heteropaternale superfecundatie’ is een erg zeldzaam fenomeen. Er zijn twee manieren waarop het kan voorkomen, aldus Jason Kasraie in de Britse krant The Guardian. Hij is de voorzitter van de Association of Clinical Embryologists. In het eerste geval komen er twee eitjes vrij bij de eisprong. Aangezien sperma enkele dagen kan overleven in het vrouwelijke voortplantingsorgaan, kan je bijvoorbeeld seks hebben met één van de vaders vóór de eisprong en met de andere erna. In het tweede scenario kunnen er twee eitjes vrijkomen met enkele dagen verschil, maar in dezelfde cyclus. Als je in die periode seks hebt met twee verschillende mannen, kan het ook voorkomen.

Kasraie vond twee studies over de frequentie van ‘heteropaternale superfecundatie’. De ene spreekt van 1 kans op 400, de andere van 1 kans op 13.000. “Maar we zullen het nooit echt weten”, nuanceert hij meteen. “Want de meeste gevallen komen pas aan het licht als er een vraag rijst over het vaderschap van de kinderen.”

Opmerkelijk: bij dieren komt het verschijnsel wel vaker voor. Bij honden, katten en koeien, bijvoorbeeld. “Vrouwtjes paren verschillende keren met verschillende mannetjes en dat doet de kans toenemen. Bij mensen is dat doorgaans niet het geval”, aldus nog Kasraie.