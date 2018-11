Vrouw (39) krijgt donorlongen van kettingrookster en sterft aan longkanker jv

04 november 2018

Een 39-jarige vrouw is in Frankrijk gestorven aan longkanker nadat ze donorlongen had gekregen van een kettingrookster van 57. Het ziekenhuis van Montpellier volgde de overleden vrouw al sinds haar kindertijd op als mucoviscidosepatiënte. Haar casus is nu wetenschappelijk beschreven in het medische tijdschrift Lung Cancer. Le Monde brengt haar trieste verhaal.

De vrouw leed van kindsbeen af aan mucoviscidose of taaislijmziekte, een erfelijke stofwisselingsziekte waarbij de longen en de alvleesklier aangetast worden. In november 2015 kampte ze op 39-jarige leeftijd met een “plotse vermindering van de ademhalingscapaciteit” en moest ze een dubbele longtransplantatie ondergaan. Haar donor was een vrouw van 57 die dertig jaar lang ongeveer twintig sigaretten per dag had gerookt. Vóór de operatie bleek er niets aan de hand met de longen. Maar twee jaar later had de patiënte plots koorts en opnieuw ademhalingsproblemen. Op scans zagen de artsen in beide longen verschillende onrustwekkende vlekken. Twee maanden later overleed ze.

Achteraf bleken de eerste tekenen van longkanker al zichtbaar op scans van een jaar na de transplantatie. De tumoren ontwikkelden zich dus kort na de transplantatie, wat er volgens de onderzoekers op wijst dat de kiemen van de longkanker al aanwezig waren bij de donorvrouw toen die nog leefde. Dat de kanker zo razendsnel toesloeg, heeft volgens de artsen te maken met de immunosuppressieve behandeling die de patiënte onderging om te vermijden dat haar lichaam de donororganen zou afstoten.

De wetenschappelijke onderzoekers pleiten in hun artikel voor betere voorzorgen bij gevallen waar de organen afkomstig zijn van donors die zware rokers waren, ook al waren ze dan recent gestopt met roken.