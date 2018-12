Vrouw (31) wordt geopereerd aan tumor in haar hoofd en deelt fotoreeks van transformatie die ze daarna onderging KVDS

29 december 2018

14u12

Bron: Daily Mail 0 Medisch Een Britse vrouw die vorig jaar te horen kreeg dat ze een tumor had in haar hoofd en zwaar verminkt raakte toen die verwijderd werd, kan weer voorzichtig proberen te genieten van het leven. Het gezwel werd weggenomen en ze onderging een gezichtsreconstructie, waardoor ze zich weer een pak beter in haar vel voelt. Op een blog doet ze het verhaal van haar moeizame herstel en deelde ze een fotoreeks waarop haar transformatie duidelijk te zien is.

Het was in de zomer van vorig jaar dat de wereld van Jen Taylor (31) uit Londen plots instortte. Ze was naar de tandarts gegaan omdat ze een zwelling had ontdekt op haar rechterbovenkaak. “Het deed geen pijn, maar ik kon de zwelling - ter grootte van een druif - duidelijk voelen. Ook aan de buitenkant mijn gezicht”, vertelt ze aan de Britse krant The Daily Mail.

Tandarts

Haar tandarts dacht aanvankelijk dat het een abces was, maar voor de zekerheid werd ze doorverwezen naar het ziekenhuis voor een biopsie. Het bleek om een sarcoom te gaan, een kwaadaardige tumor die overal in het lichaam kan voorkomen. “Het ging plots heel erg snel”, doet ze het verhaal. “De biopsie vond plaats op 1 augustus, ik ging voor het eerst langs bij een oncoloog op 7 augustus en ik startte met mijn chemotherapie op 15 augustus.”





Zeven maanden lang moest ze die behandeling ondergaan en tijdens de feestdagen vorig jaar bereikte ze daarbij haar dieptepunt. Wat normaal gezien haar favoriete maand is – ze is ook jarig in december – werd een nachtmerrie. “Mijn mama maakte gebraad voor me klaar, maar ik gaf het weer over. Ik was zo zwak dat ik op zeker moment in elkaar zakte en ik ging heel vroeg slapen”, vertelt ze op haar blog over kerst 2017. “Door de chemo had ik nog amper witte bloedcellen, waardoor ik de volgende dag in het ziekenhuis belandde. Het begin van de ergste en meest pijnlijke week van mijn leven. En als kers op de taart liet mijn vriendje me kort daarna zitten.” (lees hieronder verder)

Ze liet haar hoofd niet hangen en toen de chemo achter de rug was, onderging ze in maart van dit jaar een zware operatie om de tumor weg te halen. Die zat intussen ook in haar kaak en haar schedel. Tegelijk werd haar gezicht gereconstrueerd. De ingreep duurde maar liefst 16 uur en de dokters gebruikten bot uit haar schouder en spieren uit haar rug om haar aangezicht weer vorm te geven. Met succes. De volledige tumor kon worden verwijderd.

Complicaties

Jammer genoeg ging ze vijf dagen later plots achteruit. Er traden complicaties op en ze moest een nieuwe operatie ondergaan van 10 uur. Daarbij werd onder meer een ader uit haar been naar haar gezicht getransplanteerd om de doorbloeding te herstellen. (lees hieronder verder)

Well all of the photos I've posted of me up until now on my instagram has had hair. But that's not really relevant for the next year-ish. Since I like it so much I figure it's time to share my new look! Welcome to the new me!!! 33 Likes, 6 Comments - The Cancer Chronicles (@thecancerchrons) on Instagram: "Well all of the photos I've posted of me up until now on my instagram has had hair. But that's not..."

Deze keer ging wel alles goed. In de maanden na de operatie verdwenen de pijn en de zwelling en knapte ze langzaam op. Intussen kan ze weer eten, drinken en praten. Binnenkort krijgt ze ook nieuwe tanden, want die raakte ze op zes na allemaal kwijt door haar aandoening.

Om in het reine te komen met haar transformatie, nam ze om de paar dagen een foto van haar gezicht en daar maakte ze een collage mee waarop je duidelijk kan zien hoe ze vooruitgaat. De zwelling verdwijnt langzaam maar zeker en haar gezicht klaart weer helemaal op. (lees hieronder verder)

A lot can happen in 9 weeks... Can you believe it?! It's hard looking back on those first ones now. Taking these photos was the most important thing. Some days it felt like it would never get better, that it hadn't. Then I could look back at these photos and see that I was making progress. Some days were worse not better but overall... Well I think it's going well! #transformation 166 Likes, 39 Comments - The Cancer Chronicles (@thecancerchrons) on Instagram: "A lot can happen in 9 weeks... Can you believe it?! It's hard looking back on those first ones now...."

Side view - each photo 4 days apart, starting from 4 days after I got out of hospital. Wow. #transformation 78 Likes, 3 Comments - The Cancer Chronicles (@thecancerchrons) on Instagram: "Side view - each photo 4 days apart, starting from 4 days after I got out of hospital. Wow...."

Hoewel ze van zichzelf vindt dat ze er nog altijd “een beetje vreemd” uitziet, vertelt ze dat ze heel blij is dat ze nog leeft en dat ze haast niet gelooft hoe ze sinds de operatie veranderd is. “Ik ben wel nog niet met mijn voeten van het ijs”, geeft ze op haar blog toe. “Van alle mensen onder de 40 die op dezelfde dag als ik de diagnose van osteosarcoom kregen, zal maar de helft over vijf jaar nog leven. Dat wil op zich niets zeggen over mij, maar het stemt wel tot nadenken.”

Werk

Ook daardoor laat ze zich echter niet uit het veld slaan. De dokters maken zich sterk dat de volledige tumor verwijderd is en Jen wordt goed opgevolgd met MRI-scans. Ze hoopt binnenkort zelfs weer aan het werk te kunnen als account manager.