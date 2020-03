Vrijwilligers gezocht die besmet willen worden met variant van coronavirus. Beloning? 4.000 euro AW

09 maart 2020

10u51

Bron: The Times 38 Medisch Britse wetenschappers zijn op zoek naar enkele vrijwilligers die ze mogen besmetten met het coronavirus in het kader van een klinisch onderzoek. Focus van dat onderzoek? Het nieuwe coronavirus, Covid-19, verslaan met behulp van een adequaat vaccin.

In tijden waarin iedereen vooral besmetting lijkt te willen vermijden, is het een opvallende vacature die het Queen Mary BioEnterprises Innovation Centre – een laboratorium in het oosten van Londen – publiceerde. Het laboratorium is immers op zoek naar 24 proefpersonen die zich vrijwillig willen laten besmetten met twee varianten van het coronavirus: 229E en OC43. Dat zijn twee andere humane coronavirussen, die onder meer een neusverkoudheid veroorzaken. In ruil krijgen de vrijwilligers 3.500 pond, iets meer dan 4.000 euro.

‘Griep Kamp’

Niet alleen worden de proefpersonen ziek gemaakt, ze worden ook twee weken in quarantaine geplaatst. Dat gebeurt in het zogenaamde ‘FluCamp’ of ‘Griep Kamp’. En in tegenstelling tot zomer- of jeugdkampen worden er wellicht geen vrolijke herinneringen gemaakt in dit kamp. De deelnemers volgen er een strikt regime, mogen niet sporten en er is al helemaal geen sprake van contact met de buitenwereld.

Wat de deelnemers wél te wachten staat? Twee weken lang zullen ze regelmatig bezoekjes krijgen van dokters, medicatie moeten innemen en getest worden. Om de tijd enigszins te doden, mogen de vrijwilligers tv kijken, boeken lezen en spelletjes spelen. En wie weet helpen ze intussen bij de ontwikkeling van een vaccin dat het nieuwe coronavirus in de kiem smoort.

