Vrees voor stormloop op ‘dexamethasone’, medicijn voor Covid-19-behandeling KT

17 juni 2020

15u33 5

Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan. Medisch Ga niet massaal naar uw huisarts of uw apotheek om dexamethasone te kopen. Dat is de oproep van de Belgische Vereniging van Artsensyndicaten. Eerder werd bekend dat het medicijn kan helpen bij de behandeling van Covid-patiënten. Maar het preventief innemen heeft volgens Marc Moens geen zin.

Het medicijn dexamethasone is een ontstekingsremmer dat je op voorschrift in de apotheek kan verkrijgen. Het bestaat al 50 jaar, maar uit een recente studie blijkt dat het ook helpt in de strijd tegen Covid-19. Bij zwaar zieke coronapatiënten daalde de kans op overlijden met één derde, bij iets minder zieke patiënten daalde de sterftegraad met één vijfde.

De Belgische Vereniging van Artsensyndicaten is bang dat we het nu allemaal gaan hamsteren. Maar dat heeft volgens hen geen enkele zin. “Je mag niet naar je huisarts gaan om te zeggen: ik heb gehoord dat dit werkt. Nee, het is enkel voor zeer ernstig zieke patiënten. Zeker niet preventief nemen, want het heeft veel neveneffecten.Je wordt er dikker van bijvoorbeeld, je krijgt er diabetes van en het geeft botontkalking. Dus echt niet preventief gebruiken”, vertelt Marc Moens van de Belgische Vereniging van Artsensyndicaten.