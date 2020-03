Voor tweede keer iemand van hiv genezen YV

10 maart 2020

15u12

Bron: BBC, ANP 0 Medisch De 40-jarige Adam Castillejo uit Londen is de tweede patiënt in de wereld die van een besmetting met het hiv-virus is genezen. Dat meldde de Britse BBC vandaag. Door de stamcelbehandeling die de hiv-patiënt kreeg tegen kanker, verdween ook het virus uit zijn lichaam.

De stamceldonoren zouden een uniek gen hebben dat beschermt tegen hiv. Door de transplantatie van die cellen stopte het hiv-virus in Castillejo’s lichaam met vermenigvuldigen. In 2011 genas een andere hiv-patiënt Thimothy Brown in een kliniek in Berlijn na een vergelijkbare therapie als eerste mens ter wereld van een hiv-besmetting.

Geen oplossing

Toch waarschuwen onderzoekers van de universiteit van Cambridge dat de stamceltherapie geen grootschalige oplossing zal zijn voor de miljoenen mensen met hiv wereldwijd. De therapie is een agressieve en hoogriskante behandeling die is gericht op de genezing van een bepaalde kanker. De huidige aidsremmers werken nog goed, en zorgen ervoor dat mensen die besmet zijn met hiv nog altijd lang en gezond kunnen leven. Maar de gentherapie kan wel gebruikt worden in hiv-onderzoek.

Door de stamceltherapie is 99 procent van het immuunsysteem van Castillejo vervangen. Maar in zijn lichaam blijven wel nog restanten van het virus over, waardoor artsen niet zeker zijn dat de infectie nooit meer terugkomt.