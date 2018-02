Voor sommige mannen is de strijd tegen kaalheid een obsessie. En dat drijft hen in de armen van kwakzalvers Mesotherapie, prp-behandeling, laserhelmen: het kan niet op. Maar werkt het ook? Patrick Meershoek

27 februari 2018

17u07

Bron: AD 3 Medisch Er valt goed te verdienen aan de miljoenen mannen die hun haar verliezen. En daarmee ook hun eigenwaarde dreigen kwijt te raken. Mesotherapie, prp-behandeling, laserhelmen: het kan niet op. Maar werkt het ook?

Zijn laatste haartransplantatie - de vijfde -lijkt beter aan te slaan dan de laserhelm die Edwin van Wooning (31) om de dag op zijn hoofd moest zetten. De producent belooft dat de laser de microcirculatie van de bloedtoevoer naar het haarzakje stimuleert. Op zijn kalende schedel - die hij bewerkt als een radeloze boer zijn dorre akker - oogst Van Wooning moeizaam. "Maar ik heb van alles door elkaar heen toegepast. Dus ik kan moeilijk zeggen of het heeft gewerkt."

Speciale shampoos, dure lotions, alternatieve supplementen: alles heeft hij geprobeerd sinds zijn haargrens op zijn achttiende begon te wijken. De zoektocht naar een remedie is uitgegroeid tot een obsessie, geeft hij toe. "Ik ben er dag en nacht mee bezig."

Dat maakt hem (jawel) geknipt voor het voorzitterschap van de Haarstichting, in 2010 in het leven geroepen om lotgenoten te ondersteunen. En dat zijn er miljoenen. Volgens een ruwe schatting is 20 procent van de twintigers kalend, 30 procent van de dertigers tot 70 procent van de zeventigers. De stichting biedt onafhankelijke informatie en verwijst door naar specialisten en andere haartovenaars. Van Wooning: "Sinds het begin hebben we bijna twee miljoen unieke bezoekers op de website gehad, dus het houdt veel mensen bezig."

