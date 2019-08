Volgens pionier van de harttransplantatie is varkenshart over drie jaar klaar voor de mens AW

20 augustus 2019

22u28

Bron: The Telegraph 2 Medisch Op de veertigste verjaardag van de eerste succesvolle harttransplantatie in Engeland, beloofde de voormalige hartchirurg en onderzoeker Sir Terence English dat er binnen drie jaar (aangepaste) varkensharten voor de mens beschikbaar zullen zijn.

Terence English (87) is inmiddels een gepensioneerd hartchirurg, maar eveneens een pionier op het gebied van harttransplantaties. Veertig jaar geleden voerde hij de allereerste geslaagde harttransplantatie in Engeland uit. Een van de (jonge) artsen die English destijds bijstond, zou volgens hem klaar zijn om een menselijke nier te vervangen door de nier van een varken. Dat zou dit jaar zelfs nog gepland staan.

Xenotransplantatie

“Als het resultaat van de xenotransplantatie van een nier gunstig is, zal het waarschijnlijk ook lukken met een hart”, aldus Terence English in de Britse krant The Sunday Telegraph.



Xenotransplantatie is het transplanteren van organen of weefsels tussen verschillende soorten. Dat is niet evident vermits het menselijk immuunsysteem onmiddellijk reageert op vreemd weefsel. Om dat probleem te vermijden, past men het transplantaat – het hart van een varken bijvoorbeeld – aan.

Dierlijke organen

Het gebruik van een dierlijk orgaan voor transplantaties zou heel wat problemen kunnen oplossen. Menselijke organen zijn immers schaars en een match vinden is bijzonder moeilijk. Zo zouden er enkel in Groot-Brittannië al 250 patiënten op de wachtlijst voor een harttransplantatie staan. “Er zullen dierenactivisten zijn die zeggen dat het verkeerd is, maar als je er een leven mee kan reden, is dat dan niet beter?”, vraagt English zich hardop af.