VN willen tuberculose tegen 2030 een halt toeroepen

27 september 2018

02u25

In de marge van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties schaarden de VN-lidstaten zich vandaag in New York achter een politieke verklaring die oproept om de hardnekkige epidemie tegen 2030 een halt toe te roepen. Minister van Volksgezondheid Maggie De Block lichtte er de Belgische aanpak toe.

Hoewel tuberculose in principe goed te behandelen valt, bezweken vorig jaar opnieuw 1,3 miljoen mensen aan de bacteriële infectieziekte. Daarnaast overleden ook nog eens 300.000 patiënten die besmet waren met hiv en tuberculose, zo bleek onlangs nog uit cijfers van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

De VN-lidstaten willen de epidemie tegen 2030 stoppen, maar dat wordt niet evident. "We zien vooruitgang, maar die is ongelijk, traag en fragiel", erkende VN-vice-secretaris-generaal Amina Mohammed op een 'high level event'. In arme landen in Azië en Afrika is tuberculose nog steeds een ware plaag. De ontwikkeling van resistente varianten van tbc en een gebrek aan geld vormen belangrijke knelpunten. De WHO raamt het financieringstekort voor dit jaar op zo'n 3,5 miljard dollar.

Doeltreffende antibiotica

In België en andere rijke landen wordt tuberculose dankzij doeltreffende antibiotica al decennialang onder controle gehouden, maar ook in ons land worden jaarlijks nog een duizendtal nieuwe besmettingen geregistreerd. De ziekte duikt voornamelijk op in de armste lagen van de stedelijke bevolking, en bij mensen met een andere nationaliteit.

In haar tussenkomst erkende minister De Block (Open Vld) dat België tot een vijftal jaar geleden een "teleurstellend" palmares had in het bestrijden van de ziekte. Sindsdien is een aanpak op maat van de patiënt geïntroduceerd, met een individueel begeleidingsplan en een netwerk van ambulante zorgverstrekkers voor elke patiënt. Daarnaast werden ook financiële prikkels, zoals bustickets, voorzien om de patiënt te motiveren om de therapie niet te staken.

'Best practice'

Die aanpak is intussen door de WHO erkend als 'best practice'. "Het resultaat is dat de situatie in België aanzienlijk is verbeterd. Het succespercentage van de behandeling steeg tot 87,4 procent, waarmee België voor het eerst in de geschiedenis de internationale norm haalde, en het aantal patiënten dat de behandeling staakte is gedaald van 12 naar 6 procent", aldus De Block.