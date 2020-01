VN voorspellen wereldwijd 392.000 geboortes op 1 januari 2020 jv

01 januari 2020

Bron: dpa 0 Medisch De Verenigde Naties schatten dat er op de eerste dag van 2020 wereldwijd 392.000 kinderen geboren zullen worden. Hoewel de levensverwachting voor kinderen erop vooruit gaat, wijzen de VN er ook op dat nog te veel kinderen sterven voor ze 5 jaar zijn.

Het aantal kinderen dat wereldwijd sterft voor de leeftijd van 5 jaar is de aflopen dertig jaar met meer dan de helft gedaald, maar voor de pasgeborenen is die daling veel langzamer, blijkt uit een persbericht van VN-kinderrechtenorganisatie Unicef.

In 2018 stierven 2,5 miljoen pasgeboren kinderen nog voor ze een maand oud waren. Een derde kwam nog de dag van hun geboorte om het leven. De meeste overlijdens hadden vermeden kunnen worden.

Volgens Unicef waren in 2018 overlijdens in de eerste levensmaand goed voor 47 procent van alle sterfgevallen van kinderen voor de leeftijd van 5 jaar, terwijl dat in 1990 nog 40 procent was.

De organisatie roept op tot een betere bescherming en een betere zorg voor moeders en pasgeboren baby's. Velen onder hen worden niet verzorgd door een opgeleide en goed uitgeruste vroedvrouw of verpleegkundige. De gevolgen zijn volgens Unicef "verwoestend".

Vandaag zullen er in India de meeste kinderen geboren worden. Volgens schattingen van Unicef gaat het om 67.385 geboortes. China staat op de tweede plaats met 46.299 geboortes en Nigeria sluit met 26.039 geboortes de top drie af. Daarna volgen Pakistan (16.787), Indonesië (13.020), de VS (10.452), Congo (10.247) en Ethiopië (8.493).