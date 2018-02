Vlinders in je buik, hoe ontstaan die eigenlijk? Naz Taha

11 februari 2018

11u08

Bron: AD.nl 0 Medisch Valentijnsdag loert om de hoek en Cupido schiet binnenkort weer liefdespijlen op ons af. Sommigen voelen bij verliefdheid hun hart sneller kloppen, anderen hebben slapeloze nachten of kunnen niet meer goed eten. Maar hoe ontstaan die gekke prikkels in je buik?

Volgens Britse en Amerikaanse neurobiologen zijn onze buik en ons brein sterk verbonden. Sterker nog, het maag-darmkanaal wordt vaak het tweede brein genoemd. "Onze buik en ons hoofd praten eigenlijk met elkaar", zegt deskundige John Hopkins in Medical Daily.



Gevoelens zijn sterk verbonden met de spijsvertering, stelt de New Yorkse psycholoog Arthur Arun, bekend van zijn lijst van 36 vragen waarmee je snel een intieme band met iemand kunt opbouwen. Als het rommelt in het hoofd, raakt de de maag van slag. Volgens de liefdesonderzoeker draait het onder meer om stoffen die in de hersenen vrijkomen.

Volgens professor Semir Zeki van de Universiteit van Londen zou het gaan om vier belangrijke geluksstoffen: de sekshormonen testosteron en oestrogeen en de neurotransmitters dopamine en serotonine. Zeki en zijn collega's onderzochten bij elf vrouwen en zes mannen die verliefd waren de activiteit in de hersenen. Ze ontdekten dat de hersendelen die voor kriebels in de buik zorgen, dezelfde hersendelen zijn die door euforische drugs worden geactiveerd. Je bekijkt de ander door een roze bril waardoor activiteit elders in de hersenen vermindert, met name de delen die met depressiviteit te maken hebben.

Zenuwcellen

Het chemische proces bij verliefdheid beperkt zich niet alleen tot de hersenen. Psycholoog Kirsten Tillisch concludeert dat het proces zich verplaatst naar het maag-darmkanaal. Volgens haar bevat de buik minstens evenveel zenuwcellen als ons brein. Die zenuwcellen maken dat de darmen allerlei activiteiten zelfstandig uitvoeren.



Tillisch: "De vlinders in je buik zijn dus geen hersenspinsels. Er hoort veel bloed naar de buik te stromen, maar heftige emoties zetten het lichaam in een veiligheidsmechanisme, waarbij de buikactiviteit tijdelijk vermindert. De vlinders in je maagstreek zijn dus het gevolg van het chemische proces in je hersenen."

Vonk

Maar wat doet precies de vonk overslaan tussen twee mensen? Daar heeft de wetenschap nog geen concreet antwoord op gevonden, maar ze komen steeds dichterbij. Wetenschappers stellen dat de chemische processen achter aantrekkingskracht en liefde in ieder geval niet alleen te maken hebben met een mooi voorkomen. "We kiezen meestal mensen uit die opvallend veel op ons lijken", stelt liefdesonderzoeker Arun. "Koppels zijn vaak fysiek ongeveer even aantrekkelijk, maar raakvlakken zijn het belangrijkst."



Volgens Arun is het van belang dat je belangrijke meningen deelt. Als de ander op je lijkt, bevestigt dat ook jouw wereldbeeld. Als iemand bijvoorbeeld links stemt, terwijl jij je verbonden voelt met het rechtse gedachtegoed, dan heb je meteen een bron van conflicten.

