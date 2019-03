Vlaanderen stroomlijnt revalidatiebeleid IB

01 april 2019

01u30

Bron: Belga 0 Medisch Het Vlaamse revalidatiebeleid wordt gestroomlijnd. De Vlaamse regering heeft een conceptnota goedgekeurd die ervoor moet zorgen dat iedereen die moet revalideren, dat op een vlotte, toegankelijke en financieel haalbare manier kan doen.

"Revalideren in Vlaanderen zal gebeuren op een excellente manier, nabij en financieel toegankelijk en met de maximale betrokkenheid van de persoon met een zorgnood", legt minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) uit.

Met de zesde staatshervorming is Vlaanderen ook bevoegd geworden voor revalidatiebeleid. De Vlaamse regering heeft nu een conceptnota goedgekeurd met de grote lijnen voor zo'n Vlaams revalidatiebeleid.

Revalidatieplan

Bedoeling is dat iedereen die een revalidatieproces nodig heeft en beschermd wordt door de Vlaamse sociale bescherming (VSB) een revalidatieplan krijgt. Dat plan moet volgens de conceptnota vertrekken van een revalidatie "op maat, in de redelijke nabijheid, laagdrempelig, op het juiste moment, in voldoende mate, met garantie op financiële toegankelijkheid en met het meeste kans op een maximaal resultaat".

Op termijn moet er ook één inschalingsmodel komen zodat iedereen met gelijke maten en gewichten gewogen wordt.

