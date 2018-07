Vlaamse onderzoekers ontdekken nieuw wapen tegen kankercellen die al chemotherapie-resistent zijn bvb

16 juli 2018

11u30

Bron: Belga 6 Medisch Onderzoekers van VIB ( Vlaams Instituut voor Biotechnologie) en UGent hebben ontdekt dat Withaferine A, een actief bestanddeel afkomstig van een Indisch plantenextract, kan worden ingezet tegen chemotherapieresistente kankercellen. Die kankercellen duiken op bij neuroblastoom, een van de meest voorkomende agressieve vormen van kanker bij heel jonge kinderen. "De eerste resultaten op muizen zijn veelbelovend", zegt Dr. Tom Vanden Berghe (VIB-UGent).

Neuroblastoom vertoont dus een verhoogde resistentie tegen de huidige generatie van chemotherapie. Onderzoek van VIB, de UGent en UAntwerpen, onder leiding van de broers Tom en Wim Vanden Berghe, leidde tot de ontdekking van een nieuw moleculair mechanisme dat de kankercellen in muizen kan doden. Het onderzoek kwam tot stand met steun van de Stichting tegen Kanker.

De sleutel tot de medische doorbraak is Withaferin A, een actief bestanddeel afkomstig van een medicinaal plantenextract (Ashwagandha) uit de traditionele geneeskunde in India. Er is nog een hele weg af te leggen voor de doorbraak tot een echte behandeling leidt. De problematische resistentie ontstaat door defecten in de moleculaire mechanismen die in normale omstandigheden leiden tot het afsterven van kankercellen (celdood). Onderzoekers die al jaren ervaring hebben in het onderzoek naar celdood hebben aangetoond dat Withaferin A een soort biologische roest, genaamd ferroptose, in gang zet.

De inzichten zijn gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift "Journal of Clinical Investigation".