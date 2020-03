Virusexpert noemt coronavirus “meest angstaanjagende ziekte” die hij ooit tegenkwam: “Oorlog is passende vergelijking” LH

12 maart 2020

12u31

Bron: Channel 4 News 2866 Medisch “Het coronavirus is de meest angstaanjagende ziekte die ik ooit in mijn carrière ben tegengekomen.” Dat zegt de gerenommeerde Amerikaanse virusexpert Richard Hatchett, die al 20 jaar rond de bestrijding van epidemieën werkt en in het verleden de Amerikaanse presidenten George W. Bush en Barack Obama adviseerde.

Hatchett werkte ook voor het agentschap dat Amerikanen beschermt tegen pandemieën en biowapens. De specialist heeft meer dan 20 miljoen pond (22,7 miljoen euro) gekregen van de Britse overheid om een vaccin te ontwikkelen tegen Covid-19. Het interview met de Britse zender Channel 4 News dateert al van 6 maart, enkele dagen voor de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) het nieuwe coronavirus bestempelde als een pandemie.

Het meest zorgwekkende volgens Hatchett is dat het virus veel besmettelijker en dodelijker dan de griep. “Sinds 1918, toen de Spaanse griep uitbrak, hebben we geen virussen meer meegemaakt die zo besmettelijk én zo dodelijk zijn als het coronavirus”, aldus Hatchett. “Er zijn wel dodelijke virussen geweest zoals ebola of nipah, maar die waren lang niet zo besmettelijk als dit virus. Ebola is dan wel veel dodelijker, maar niet zo besmettelijk”, legt hij uit. “Ebola heeft niet het potentieel om globaal te exploderen.”

We moeten nadenken over onze verantwoordelijkheid en collectief reageren Richard Hatchett

Wat met het virus gebeurt, is aan ons, gaat Hatchett verder. “Het virus heeft laten zien dat het veel dodelijker is dan de gewone griep.” We moeten ons gedrag dus aanpassen. We moeten nadenken over onze verantwoordelijkheid en collectief reageren.”

Hatchett vergelijkt de huidige uitbraak zelfs met de Tweede Wereldoorlog. “Oorlog is een passende vergelijking”, zei hij. Hij verwees daarbij naar gelijkaardige uitspraken van Bruce Aylward, adjunct-chef van de WHO, die twee weken lang de situatie in China observeerde. “De hele Chinese maatschappij is gemobiliseerd in de strijd tegen het virus. De WHO gebruikt die metafoor omdat ze gezien hebben wat het virus kan aanrichten. “In die mindset moet de bevolking hier ook geraken”, aldus de expert nog.

De oorlog zal nog even aanslepen, het virus kan ons nog jaren teisteren Richard Hatchett

Hatchett kijkt ook naar Singapore, waar ze de verspreiding van het virus snel konden tegengaan, dankzij de publieke gezondheidszorg, sociale isolatie en medewerking van de bevolking. “Het is aan ons om te bepalen hoe we het virus een antwoord te bieden.” De expert zegt ook nog dat we moeten beseffen dat het virus hier ook destructief kan zijn. “De oorlog zal nog even aanslepen, het virus kan ons nog jaren teisteren”, besluit hij. “We moeten dus zo snel mogelijk een vaccin ontwikkelen.”

