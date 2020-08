Viroloog Steven Van Gucht: “Griepvaccin zal komende winter meer dan ooit zijn nut bewijzen” HLA

28 augustus 2020

12u58

Bron: Sciensano, Belga 1 Medisch Met de herfst voor de deur, heeft het Nationale Crisiscentrum tijdens de persconferentie vandaag gewaarschuwd voor het griepvirus. “We weten niet wat de gevolgen zijn van een opeenvolgende of zelfs gelijktijdige besmetting met zowel een griepvirus als het coronavirus”, klinkt het. De experts hopen dan ook dat vooral risicopersonen zich dit najaar massaal laten vaccineren tegen de seizoensgriep.



“Zoals elk jaar verwachten we dat er deze herfst verschillende klassieke virussen zullen circuleren die luchtweginfecties kunnen veroorzaken. Dit jaar komt daar ook het coronavirus bij”, zegt viroloog Steven Van Gucht. “Het griepseizoen situeert zich gewoonlijk tussen januari en maart, en het is mogelijk dat dat zal samenvallen met een opstoot van het coronavirus”, klinkt het. Om een nieuwe overbelasting van de ziekenhuizen te vermijden, hopen de experten dan ook dat zoveel mogelijk personen die zich in een risicogroep bevinden, zich dit jaar zullen laten vaccineren tegen de seizoensgriep.

Prioritaire doelgroepen

In België zullen dit jaar 2,9 miljoen griepvaccins beschikbaar zijn, een half miljoen meer dan vorig jaar. Een werkgroep van apothekers, artsen en overheden heeft de volgorde bepaald waarin de griepvaccins ter beschikking zullen worden gesteld aan de bevolking. In een eerste fase, die loopt van 15 september tot 15 november, kunnen een aantal prioritaire doelgroepen een vaccin verkrijgen. Het gaat daarbij om mensen die een verhoogd risico lopen op complicaties na een besmetting met het griepvirus: zwangere vrouwen, 65-plussers, mensen die lijden aan een chronische ziekte, personen die in een instelling verblijven, kinderen die een langdurige aspirinekuur volgen, gezinnen met kinderen jonger dan 6 maanden en de huisgenoten van risicopersonen. Ook het zorgpersoneel kan zich in deze fase al laten vaccineren.

In de volgende fase, na 15 november, komt iedereen in aanmerking voor vaccinatie, in functie van de beschikbaarheid.

Ook wie in de eerste fase een vaccin kan ophalen, kan beter nog even wachten om het te laten toedienen. “Het griepvaccin biedt een maximale immuniteit één tot drie maand na toediening. Door iets langer te wachten valt de optimale werkzaamheid samen met de vermoedelijke piek van de griepepidemie”, legt de viroloog uit. Een griepvaccin wordt dus best toegediend tussen half oktober en half december.

Vaccin veroorzaakt geen griep

Van Gucht sluit zijn pleidooi voor het toedienen van vaccins af met de boodschap dat de verhalen dat mensen net griep zouden krijgen door vaccinatie met het griepvaccin totaal ongegrond zijn. “Het vaccin bevat alleen dode fragmenten van het virus en kan dus geen besmetting veroorzaken”, klinkt het. “Wat wel mogelijk is, is dat je een beetje koorts krijgt of dat je spieren stram voelen, maar dat is eigenlijk net goed. Het is het bewijs dat je immuunsysteem goed reageert op het griepvaccin.”

