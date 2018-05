Vierjarige allergisch aan de zomer: gezin wordt gedwongen vakantie te annuleren bvb

08 mei 2018

15u54

Bron: Mirror Online 5 Medisch Van zodra Carys Pickles in de zon komt, krijgt ze te maken met rode bulten en vlekken op haar huid die enorm jeuken. Ook reageert ze slecht op chloor, zonnebrandmiddel en zelfs op bepaalde soorten ijs.

De ouders van Carys Pickles, een Brits meisje van vier jaar oud, hebben hun vakantie moeten afzeggen, omdat hun dochter allergisch is aan de zomer. Ze zijn bang dat de vakantie een dodelijke afloop zou kunnen hebben voor hun dochtertje. Carys is allergisch aan alles: van zonnecrème tot zelfs ijsjes. Ze kan geen vijf minuten in de zon komen, zonder dat haar hele lichaam bedekt is met rode bultjes en vlekken die enorm hard jeuken.

Constante angst

Haar moeder Sophie (25), zegt dat ze constant in angst leeft nadat haar kleine meisje al verschillende keren met levensbedreigende symptomen in allerijl opgenomen is in het ziekenhuis. Ze is bang, omdat ze niet weet waarop haar dochter nog allemaal slecht gaat reageren: “Elke dag lijkt het alsof er wel iets nieuws is waarop Carys slecht reageert. Ik leef in een constante angst over hoe slecht de volgende reactie zal zijn.”

De kleine Carys leeft al sinds haar geboorte met een ernstig gevoelige huid en ze reageert ook slecht op het chloor in zwembaden, zonnebrandolie en gras. Daarbij komt nog eens dat ze allergisch is voor koemelk, waardoor ze zelfs slecht reageert op bepaalde soorten roomijs. Een ramp voor kinderen in de zomer.

Het gezin is gedwongen om dit jaar hun zomervakantie te annuleren aangezien ze bang zijn dat Carys mogelijk fataal zou reageren net op het moment dat ze in het buitenland verblijven.

Het breekt mijn hart als ik zie dat ze niet van het leven kan genieten net als de andere kinderen en om haar constant met pijn te zien. Moeder Sophie

Al sinds de geboorte

Haar allergie is nog maar sinds enkele jaren geïdentificeerd, maar Carys heeft al sinds haar geboorte last van zulke allergische reacties. “Sinds haar geboorte is ze al allergisch voor heel veel dingen. Wanneer ze vijf dagen oud was, hebben we eens een ziekenwagen moeten bellen, omdat ze slecht reageerde op melk. Sindsdien is het alleen maar erger geworden”, aldus Sophie.

“Het begon allemaal met enkele kleine, rode plekjes over heel haar lichaam. Nu kan ze in nog geen vijf minuten volledig opzwellen van kop tot teen.” Ze moet dus op een constante temperatuur gehouden worden, anders raakt ze oververhit en zwelt ze meteen op. “Wanneer we met haar buitenkomen beschermen we Carys de hele tijd met parasols en een waaier zodat ze koel blijft en niet opnieuw naar het ziekenhuis moet”, zegt haar moeder.

“Wij vrezen zo hard voor de zomer, omdat er zoveel voorzorgsmaatregelen zijn waarmee we rekening moeten houden, zodat we zeker zijn dat ze niet te veel pijn heeft.” Carys is zelfs allergisch voor zonnebrandolie, dus moeten ze voor haar een speciale gebruiken. Ook kan ze niet in het zwembad om af te koelen, omdat ze allergisch is aan chloor.

Toekomst?

Moeder Sophie, vader Liam (30) en zussen Amelia (5) en Phoebe (9 maanden oud) zijn op dit moment een oplossing aan het zoeken opdat Carys de komende maanden pijnvrij kan doorbrengen.

Ze zijn nu, met de dokters, op zoek naar een antwoord op de vraag waarom Carys een ‘wandelende allergie’ is en op de vraag hoe ze de pijn kunnen doen stoppen: “Hoewel we al naar vele dokters zijn gegaan met haar, kan niemand ons vertellen wat er precies aan de hand is.”

De ouders hopen dat ze snel een diagnose zullen krijgen zodat dit de laatste zomer is waarbij ze op alles allergisch reageert.”