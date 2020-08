Vier selfies volstaan om hartziekte op te sporen IPS

24 augustus 2020

16u49 3 Medisch Een Chinees computeralgoritme kan op basis van vier foto’s van iemands gezicht vaststellen of die persoon een hartziekte heeft. Deze ‘deep learning’-methode opent nieuwe perspectieven voor de preventie van hartziekten.

Voor het eerst is aangetoond dat het mogelijk is voor een ​​deep learning-computeralgoritme om van iemands gezicht af te lezen of hij een hartziekte heeft. Vier foto’s van het gezicht volstaan voor de analyse.

De Chinese onderzoekers, die hun studie in het European Heart Journal hebben gepubliceerd, wijzen erop dat dit een goedkope en eenvoudige manier kan zijn om hartaandoeningen op te sporen. Alles wat je moet doen is enkele selfies naar de dokter sturen.

Screenings

Het algoritme moet nog verder worden ontwikkeld. Het moet ook getest worden bij grotere groepen mensen met verschillende etnische achtergronden, zeggen de onderzoekers.

Als de tool op punt staat, kan hij worden gebruikt voor screenings bij de hele bevolking of bij risicogroepen.

“Ons uiteindelijke doel is om een ​​zelf-rapporterende applicatie te ontwikkelen voor groepen met een hoog risico om het risico op hart- en vaatziekten te beoordelen voordat ze een kliniek bezoeken”, zegt Zhe Zheng, die het onderzoek leidde en onderdirecteur is van het Nationaal Centrum voor Cardiovasculaire ziekten van het Fuwai-ziekenhuis in Peking.

Ooghoeken en hoornvlies

Het is bekend dat bepaalde gelaatstrekken in verband kunnen worden gebracht met een verhoogd risico op hartaandoeningen, onder meer dunner wordend of grijs haar, rimpels, een oorlelplooi, gele bultjes in de ooghoeken en vertroebeling van het hoornvlies.

Van juli 2017 tot maart 2019 heeft het team 5.796 patiënten uit acht Chinese ziekenhuizen onderzocht. Ze kregen de klassieke onderzoeken voor hartpatiënten, en er werden ook vier gezichtsfoto’s gemaakt, één frontaal, twee in profiel en een op de bovenkant van het hoofd.

Radiologen bekeken de angiogrammen van de patiënten en beoordeelden de hartaandoening op basis van de vernauwing van de bloedvaten. Deze informatie werd gebruikt om het deep learning-algoritme te creëren en trainen.

De onderzoekers testten het algoritme vervolgens op de foto’s van 1.013 andere patiënten uit negen ziekenhuizen, van april tot juli vorig jaar. Het algoritme bleek de bestaande methoden voor het voorspellen van het risico op hart- en vaatziekten te overtreffen.

Lees ook: Deze app zorgt ervoor dat je huidkanker vroegtijdig kan opsporen