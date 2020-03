Vier op de tien voelt zich neerslachtiger dan voor de coronacrisis: “We moeten dit goed in het oog houden” Grote enquête UA peilt nu ook naar mentaal welzijn Joeri Vlemings

26 maart 2020

08u19 0 Medisch Voor de tweede dinsdag op rij heeft de Universiteit Antwerpen aan de mensen gevraagd hoe ze met de coronacrisis omgaan. Deze keer hebben 350.000 respondenten de online enquête ingevuld. Het goede nieuws is dat er nog meer mensen dan vorige week de maatregelen goed blijken op te volgen, zegt professor Pierre Van Damme van de Universiteit Antwerpen. Hij wijst er wel op dat we zeker aandacht moeten hebben voor het mentale welzijn.

De bevraging peilde ditmaal ook naar de mentale gezondheid van de bevolking die nu al dagenlang in lockdown leeft. “Voor een aantal mensen is geïsoleerd leven heel zwaar”, licht epidemioloog Van Damme toe. Uit de enquête blijkt dat vier op de tien mensen zich neerslachtiger voelen dan voor de coronacrisis. Ongeveer dertig procent heeft moeite met concentratie en 1 op de 3 heeft slaapproblemen. “Dit moeten we blijven monitoren en kijken hoe we hier als maatschappij een antwoord op kunnen geven.”

Verder is het thuiswerk nog meer ingeburgerd. 75 procent van de werkende mensen doet dat nu thuis, vorige week was dat nog 67 procent. Wie toch naar het werk móét, valt het op dat er betere maatregelen tegen een mogelijke coronabesmetting werden ingevoerd. 1 op de 10 geeft wel aan dat hij of zij niet thuis mág werken van de baas.





8 op de 10 blijven zelf thuis bij hun kinderen. Slechts 1 procent laat de kinderen toch door de grootouders opvangen. Professor Van Damme nuanceert het gevaar daarvan: “Vaak gaat het om jonge grootouders, dus niet onmiddellijk de kwetsbare groep”.

Ontspanning dan. 8 op de 10 gaan wandelen om een frisse neus te halen. 55 procent spreekt af voor een gesprek op veilige afstand. Kussen en handen schudden worden daarbij achterwege gelaten. Maar 21.000 jongeren doen dat nog altijd wél. Het is al vaker gezegd dat bij hen de boodschap van social distancing maar moeilijk doorsijpelt. Van Damme denkt aan BV’s of influencers om die groep vanuit de eigen leefwereld aan te spreken, want “de maatregelen gelden voor iedereen, niet alleen voor de ouderen en voor de tussengroep, maar ook voor de jongeren”.

