VIDEO. Zo werkt nieuw ontdekt menselijk orgaan TTR

28 maart 2018

10u44

Bron: VTM Nieuws 0

Wetenschappers hebben ontdekt dat er een soort snelweg is in ons lichaam waar vloeistof onder de huid loopt en langs heel wat organen passeert. In een artikel op de wetenschapssite Scientific Reports wordt zelfs gesproken over een "nieuw orgaan". Volgens de ontdekkers zou het netwerk verantwoordelijk kunnen zijn voor de verspreiding van kanker in ons lichaam, wat natuurlijk bijzonder belangrijk is in het onderzoek naar kanker en hoe we het kunnen bestrijden.