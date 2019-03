VIDEO. Voor tweede keer in geschiedenis geneest man van hiv-virus Daimy Van den Eede Katleen Peeraer

Voor de tweede keer in de geschiedenis is een man genezen van hiv, het virus dat aids veroorzaakt. Het gaat om een Brit, die anoniem wil blijven en de Londen-patiënt genoemd wordt. Hij kreeg drie jaar geleden een beenmergtransplantatie van een donor die resistent was tegen hiv. Sindsdien is het virus uit zijn bloed verdwenen, zo schrijft het wetenschappelijk tijdschrift Nature.