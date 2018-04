Victoria (23) zat vier jaar gevangen in haar eigen lichaam. En niemand wist dat ze eigenlijk alles kon horen en zien KVDS

30 april 2018

17u56

Bron: Today (NBC), The New York Post 8 Medisch Als je vandaag de gigantische reclameposters met haar foto ziet hangen op Times Square in New York, zou niets je doen denken dat de Amerikaanse Victoria Arlen (23) zeven jaar geleden nog leefde als een plant. Haar lichaamsfuncties waren door een dubbele auto-immuunziekte één voor één uitgevallen, tot ze als een schijnbaar lege huls in bed lag. Wat niemand wist, was dat ze na een jaar weer helemaal bij kennis was gekomen. Verlamd en niet in staat om te communiceren moest ze vier jaar lang toehoren hoe mensen zich zorgen om haar maakten. “Toen ik de dokter op zekere dag tegen mijn moeder hoorde zeggen dat ik zou sterven, besloot ik dat ik alles zou doen om te overleven.”

De jonge vrouw uit Exeter in New Hampshire deed haar verhaal bij Megyn Kelly op de Amerikaanse nieuwszender NBC. Een week geleden ging op het filmfestival van Tribeca een documentaire in première over haar beproeving – Locked In – en in augustus brengt ze ook een gelijknamig boek uit waarin ze vertelt hoe het was om vier jaar lang gevangen te zitten in haar eigen lichaam. En hoe ze op een ongelofelijke manier terugvocht. (lees hieronder verder)

Beyond Grateful. 🤗 #TribecaFilmFestival 1,706 vind-ik-leuks, 19 reacties - Victoria Arlen (@arlenv1) op Instagram: 'Beyond Grateful. 🤗 #TribecaFilmFestival'

De problemen begonnen toen Victoria 11 jaar was, in 2006. Daarvoor was ze een erg actief en sportief kind geweest, dat hield van zwemmen en dansen. Maar na een aanval van de griep kwam ze plots in een neerwaartse spiraal terecht. “Het was als een schakelbord, waarvan de knoppen een voor een werden uitgezet”, aldus haar moeder Jacqueline. “Haar benen begonnen te slepen tot ze volledig verlamd waren, ze kreeg problemen met slikken en kon zich moeilijk concentreren. Ze was vaak ziek, ontwikkelde astma en viel steeds vaker flauw. Tot ze volledig weg leek te zijn. Er is niets moeilijker dan je eigen kind te zien aftakelen voor je ogen.” (lees hieronder verder)

The strongest woman I know, I love you Mummy 💗 3,361 vind-ik-leuks, 27 reacties - Victoria Arlen (@arlenv1) op Instagram: 'The strongest woman I know, I love you Mummy 💗'

Na amper twee weken was Victoria vanaf haar middel naar beneden verlamd. En in een tijdspanne van enkele maanden kwam ze in een vegetatieve staat terecht, waar ze jaren in zou vastzitten. Het eerste jaar was ze niet echt bij bewustzijn, maar de daaropvolgende vier jaren wél. En tot op de dag van vandaag herinnert ze zich daar nog bijna alles van. “Aanvankelijk besefte ik niet dat ik gevangen zat in mijn eigen lichaam”, vertelt ze. “Ik beleefde alles als in een waas. Toen kreeg ik opeens door dat er niemand op me reageerde. En ik mijn ogen niet meer kon controleren. Dat was het moment dat ik besefte dat ik er nog was, maar dat niemand wist dat ik nog in mijn lichaam zat.”

Afschrikwekkend

Een afschrikwekkende gedachte, zo vertelt ze zelf. “Er is geen erger gevoel dat bij bewustzijn te zijn, maar niet in staat om je familie een teken te geven dat je er nog altijd bent. Het was een beetje als een nachtmerrie waarin je probeert te gillen, maar er komt geen geluid uit je mond. Maar dan een miljoen keer erger. Eerst panikeerde ik, maar al snel had ik door dat het me geen stap verder hielp. En ik leerde dankbaar te zijn voor elk moment. Elk moment dat ik nog leefde.” (lees hieronder verder)

"Just when the caterpillar thought the world was over.... she became a butterfly" 🙏🏼💗🦋 #LifeDay2018 ** Thank you to all of my special people who made today a day to celebrate and smile.** 6,007 vind-ik-leuks, 59 reacties - Victoria Arlen (@arlenv1) op Instagram: '"Just when the caterpillar thought the world was over.... she became a butterfly" 🙏🏼💗🦋 #LifeDay2018...'

Het duurde lang eer de dokters erachter waren wat er met haar scheelde. Ze bleek te lijden aan twee auto-immuunziektes – transversale myelitis en acute disseminated encephalomyelitis – die haar ruggenmerg en haar hersenen deden ontsteken en opzwellen. De artsen vertelden haar ouders dat ze voor de rest van haar leven als een plant zou leven, conversaties die de jonge vrouw zelf kon horen. Het was een dergelijk gesprek dat haar uiteindelijk deed besluiten om terug te vechten.

“Op zeker moment lag ik op de afdeling intensieve zorgen en de dokter kwam binnen”, vertelt Victoria. “Hij vertelde mijn moeder waar hij dacht dat ik aan leed. Vervolgens hoorde ik hem zeggen dat ik zou sterven en dat ze zich daarmee moest verzoenen. Vervolgens vertrok hij weer. Ik zag mijn moeder huilen en dat was het moment dat ik besloot dat ik er alles aan zou doen om te overleven.”

Bliksem

Toen Victoria 15 was – in 2009 – was haar toestand dermate verergerd dat ze 20 uur per dag aanvallen had. “Elke vijf tot zeven minuten”, vertelt ze. “En het voelde elke keer alsof ik door de bliksem werd geraakt.” Ze leed aan slapeloosheid en de dokters gaven haar daar medicatie voor. Die hielp haar niet om te slapen, maar legden wel de aanvallen stil die ze had. Door de neurotransmitters te viseren die ze veroorzaakten. Kort daarna ontdekte Victoria dat ze haar ogen weer onder controle had. “Daarvóór schoten mijn ogen heen en weer en zag ik alleen wat er toevallig voorbijkwam. Nu kon ik echt weer rondkijken en dat gaf me zo een bevrijdend gevoel.” (lees hieronder verder)

Toen haar moeder de kamer weer binnenkwam, viseerde ze de ogen van de vrouw. En Jacqueline merkte dat meteen op. Ze liep op het bed toe en vroeg haar of ze kon knipperen als ze haar hoorde. Victoria knipperde zich verloren. En dat was het moment dat de hoop terugkwam. “Ik keek in haar ogen en zag een kalmte die ik al lang niet meer had gezien”, aldus mama Jacqueline. “Dat was de mooiste dag van mijn leven”, vult Victoria aan. “Ik had eindelijk weer contact gemaakt.”

Mirakel

De daaropvolgende maanden herwon ze beetje bij beetje de controle over haar lichaam. Dat ging van het bewegen van een vinger tot het hervinden van haar stem. Ondanks het mirakel was er ook een domper, want de dokters vertelden haar dat ze voor de rest van haar leven verlamd zou blijven onder haar middel. Toch besloot Victoria om dat de vreugde niet te laten temperen. (lees hieronder verder)

Same Wizard Different Wand.....😜🙈💁🏻‍♀️🧐💃🏻♿️ 12.4K vind-ik-leuks, 119 reacties - Victoria Arlen (@arlenv1) op Instagram: 'Same Wizard Different Wand.....😜🙈💁🏻‍♀️🧐💃🏻♿️'

Binnen het jaar lag ze alweer in het zwembad om te trainen en toen ze 17 was – in 2012 – plaatste ze zich voor de Paralympische Spelen in Londen met het Amerikaanse zwemteam. Ze bracht drie zilveren en een gouden medaille mee naar huis in de 100 meter vrije slag. Daarbovenop zette ze ook een wereldrecord scherper.

En daar liet ze het niet bij, want ze bezwoer zichzelf dat ze ooit weer zou lopen. “Ik ben erg koppig. De dokters zijn God niet en kunnen me dus niet zeggen wat ik wel of niet kan doen”, zegt ze. (lees hieronder verder)

When I was five I was asked by my teacher "what do you want to do when you grow up" my response "win a gold medal". And I'm sure you can imagine her response. But despite the odds and circumstances I achieved that lifelong dream five years ago today. To be honest I don't know where I would be without that experience. To me it was more than winning a gold medal, that moment was a moment where I knew and truly felt alive for the first time in a really long time. Two years prior to this moment I was waking up from a four year vegetative state and feeling "alive" was the last thing I felt. And this "dream" I had seemed unattainable; impossible actually. But who says you can't do the impossible? #ProvePeopleWrong 👊🏼 2,044 vind-ik-leuks, 21 reacties - Victoria Arlen (@arlenv1) op Instagram: 'When I was five I was asked by my teacher "what do you want to do when you grow up" my response...'

Twee jaar geleden voegde ze de daad bij het woord en zette ze haar eerste stappen door niet aflatend te proberen en te trainen. Ze ging zo vooruit dat ze afgelopen herfst zelfs meedeed aan de Amerikaanse danswedstrijd ‘Dancing with the Stars’ en daarin zelfs de halve finale haalde. Intussen werkt ze ook als presentatrice op de bekende sportzender ESPN en deed ze onlangs een reclamecampagne voor een ondergoedmerk.

En hoe het nu met haar gezondheid is? “Beter dan ooit”, zegt ze nog.

#ShowEm #JockeyBrandAmbassador @jockey 10.3K vind-ik-leuks, 164 reacties - Victoria Arlen (@arlenv1) op Instagram: '#ShowEm #JockeyBrandAmbassador @jockey'