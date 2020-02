VIB-UGent werkt aan antiviraal middel tegen coronavirus LH

10 februari 2020

11u05

Bron: Belga 7 Medisch Het VIB-UGent Centrum voor Medische Biotechnologie werkt aan een antiviraal middel tegen het coronavirus. Het ontwikkelde eerder al vernieuwende vaccins en virusremmers tegen het griepvirus en RSV, die nu reeds of bijna in klinische fase zijn.

Wereldwijd werken wetenschappers met man en macht aan vaccins of geneesmiddelen tegen de respiratoire ziekte. Ook de KU Leuven gaf eerder al aan te werken aan een vaccin. "Als aanvulling op de uitermate belangrijke inspanningen van andere onderzoeksgroepen die zich richten op vaccins tegen het coronavirus, werken wij aan middelen op basis van antilichamen", zegt professor Xavier Saelens. "Nu de crisis groter wordt, is het alle hens aan dek. Ons team weet hoe groot de behoefte is aan een oplossing en doet zijn uiterste best om zo snel mogelijk een beschermend middel te ontwikkelen dat de verspreiding van het coronavirus kan tegenhouden.”

"Antilichamen zijn meestal uiterst effectief in het verdedigen van het lichaam tegen zeer specifieke virale indringers", zegt stafwetenschapper Bert Schepens. "Maar coronavirussen komen in verschillende vormen. Dit nieuwe coronavirus illustreert de noodzaak om antivirale antilichamen te ontwikkelen die een zeer breed scala van deze virussen kunnen aanpakken.”

Zeker voor de meest kwetsbare personen, zoals ouderen, kan dit type medicijn belangrijk zijn Professor Xavier Saelens

"In tegenstelling tot vaccins biedt een antilichaam onmiddellijke bescherming, zonder dat een actieve immuunrespons vereist is, wat cruciaal kan zijn wanneer een globale epidemie dreigt", aldus Saelens. "Zeker voor de meest kwetsbare personen, zoals ouderen, van wie het immuunsysteem niet altijd even goed reageert op vaccins, kan dit type medicijn belangrijk zijn. Bovendien zijn de ontwikkelingsprocessen van geneesmiddelen op basis van antilichamen zeer goed gekend.”

"De onderzoekers van VIB bereiden momenteel de preklinische testfase van een behandeling tegen het nieuwe coronavirus voor", zegt Vlaams minister van Wetenschapsbeleid Hilde Crevits (CD&V). "Hoewel de eerste resultaten veelbelovend zijn, is verder onderzoek via een goede samenwerking nodig. Het is positief dat Vlaanderen ook hier mee het voortouw neemt.”

Om de verdere ontwikkeling van het antiviraal middel door bedrijven mogelijk te maken heeft VIB een patentaanvraag ingediend.