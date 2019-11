Exclusief voor abonnees Verouderingsexpert: “Kom bij mij niet af met een marathon. Je hoeft geen dokter te zijn om te zien dat zoiets niet gezond is” Eline Delrue

10 november 2019

10u33

Bron: De Morgen 12 Medisch Hij neemt altijd de trap, nooit de lift. Maar vraag de Nederlandse verouderingsexpert David van Bodegom (41) niet om een marathon te lopen. “ Wie te intensief sport, slijt”, stelt hij. Wat is dan zijn advies? “Minder hard werken, lekker slapen en die koekjes op het aanrecht laten staan.”

Ook humor houdt jong, denk je dan, als je verouderingsexpert David van Bodegom in zijn kantoor bezig ziet. Zeker als hij, gewillig poserend voor onze fotograaf, ineens een fietsje opduikelt en met een halter begint te pompen: “Ik beken, ik gebruik die anders nooit.”

Spelen is zijn hobby, grijnst hij breed. Of toch sinds hij twee kinderen heeft. “En dan bedoel ik niet alleen Lego. Maar ook zandkastelen bouwen, skateboarden, steppen, aan klimtoestellen hangen en huppelen – precies de dingen wat velen verleren met het ouder worden.”

Die veroudering is zijn vak. Als wetenschapper aan de Leyden Academy on Vitality and Ageing, en als docent aan het Leids Universitair Medisch Centrum.

Hij heeft net een boek uit, en er ligt alweer een nieuw in het verschiet. Zo verscheen onlangs het bejubelde Het geheim van de schildpad, waarin hij uitzoekt waarom sommige diersoorten langer leven dan andere, en wat wij daarvan kunnen leren. Eind deze maand belandt hij opnieuw op de schappen, met Tien jaar cadeau. Een boek met tips voor al wie liever later het loodje legt.

Je hebt 7% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en steun Rode Neuzen Dag. Jouw eerste betaling gaat integraal naar Rode Neuzen Dag ✓ Steun Rode Neuzen Dag en word abonnee voor 27/11

✓ Slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Abonneer je nu