Verontrustend: slechts één Vlaams kind op de vijf gaat elk jaar naar de tandarts Lieve Van Bastelaere

04 januari 2019

Slechts één Vlaams kind op vijf gaat consequent élk jaar naar de tandarts. Verontrustend, vindt N-VA-Kamerlid Yoleen Van Camp. Daarom wil ze de controle van het gebit laten gebeuren tijdens het medisch toezicht van het CLB. Onzin, vinden de tandartsen, al was het alleen maar omdat het medisch schooltoezicht niet jaarlijks is.

De cijfers die Van Camp opvroeg bij het ministerie van Volksgezondheid, lijken op het eerste gezicht hallucinant: slechts 22,4% van de Vlaamse kinderen jonger dan 18 bracht tussen 2012 en 2016 elk jaar een bezoek aan de tandarts. Wallonië en Brussel deden het zelfs nog slechter. De cijfers moeten wel met een korreltje zout genomen worden, want ook de tandeloze baby’s zitten mee in deze statistieken. Als we kijken naar de meest relevante groep - de kinderen tussen 6 en 17 jaar - deden we het al een stuk beter: één kind op drie (33%) bezocht vijf jaar lang elk jaar de tandarts.

Dat wil nu ook niet zeggen dat de andere kinderen nooit gaan: slechts 7,6% van de 6- tot 11-jarigen en slechts 1,5% van de 12- tot 17-jarigen zit werkelijk nooit in de tandartsstoel. Uit de cijfers die Van Camp naar buiten bracht, blijkt alleen dat de Vlaamse kinderen niet consequent élk jaar hun gebit laten verzorgen, dat ze soms wel eens een jaartje overslaan. Als we énkel 2016 bekijken, ziet het plaatje er heel anders uit: 70% van de Vlaamse kinderen tussen 5 en 14 jaar bezocht dat jaar een tandarts en zelfs 77% van de 15- tot 17-jarigen.

Er is dus wel nog altijd een grote groep kinderen die uit de boot valt, ondanks het feit dat het tandartsbezoek voor minderjarigen gratis is. Yoleen Van Camp denkt dat dit opgelost kan worden door van gezondheidszorg een volledig Vlaamse materie te maken én door de tanden van de kinderen te laten controleren tijdens het medisch schooltoezicht. Jean-Paul Souffriau, voorzitter van het Vlaams Instituut Mondgezondheid, vindt dat laatste niet realistisch: “De CLB’s zijn niet zo goed uitgerust als een tandartskabinet. Je kan makkelijk kleine gaatjes over het hoofd zien en zo de kinderen naar huis sturen met een vals gevoel van veiligheid. Bovendien is er niet elk jaar medisch schooltoezicht, maar slechts vier keer tijdens een schoolcarrière.”

Bij het kabinet van minister van Volksgezondheid Maggie De Block klinkt het dat “Van Camp iets voorstelt dat al in de maak is”. “De eerste mondhygiënisten studeren in juni af”, zegt woordvoerder Tijs Ruysschaert. “De bedoeling is dat ze ook een rol gaan spelen binnen de CLB’s.”