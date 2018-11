Vernauwde bloedvaten en onrust: wat energiedrankjes volgens de wetenschap met je lichaam doen AW

26 november 2018

12u24 0 Medisch Op enkele jaren tijd zijn energiedrankjes zoals Red Bull en Monster immens populair geworden. Maar er lijkt stilaan een einde te komen aan het glorietijdperk van de oppeppende drinks. Wetenschappelijke studies gooien immers in het rond met nefaste gevolgen voor de gezondheid. Moeten we ons zorgen maken wanneer we zo'n blikje leegdrinken?

We beginnen met goed nieuws. Energiedrankjes hebben ook enkele voordelen. Zo geven ze je sportprestaties wel degelijk een boost. Verder ben je (eventjes) erg alert na het consumeren van zo’n drankje. Maar bij herhaaldelijk gebruik en een hoge consumptie maken de voordelen al snel plaats voor nadelige effecten. En hun impact is groter.



Cardiovasculair

Een recente studie toonde aan dat één energiedrankje de bloedvaten vernauwt op slechts negentig minuten tijd. Dat zou enorm nadelig kunnen zijn voor het hart. Echter zou het te vroeg zijn om aan de hand van die studie een gezondheidsadvies te formuleren, er is immers nog geen sprake van een opvolgstudie.

Wat wel vaststaat, is dat de energiedrankjes voor een verhoogde bloeddruk en hartkloppingen zorgen. Dat komt voornamelijk door de grote hoeveelheid cafeïne en suiker. Bovendien werd de hoge inname van energiedrankjes ook gelinkt aan hartinfarcten bij gezonde adolescenten. Die stelling wordt ondersteund door de bevindingen dat de consumptie van energiedranken de bloedplaatjesactiviteit en zo ook de bloedstolling bevordert. Zo wordt het risico op een trombose groter. Vermoedelijk wordt de verhoogde bloedstolling veroorzaakt door het stofje taurine, een bouwstof van eiwitten die het lichaam ook zelf aanmaakt. Alleen bevat energiedrank een veel grotere hoeveelheid.

Neurologisch en psychologische effecten

Datzelfde stofje –taurine- zou mensen wel gelukkiger maken, al werd het enkel uitgetest bij ratten. Andere studies die de neurologische en psychologische gevolgen van energiedrankjes onderzochten, spreken de stelling trouwens tegen. Enkele symptomen die optreden na grote hoeveelheden van eender welke oppeppende drank zijn onder andere slapeloosheid maar ook hoofdpijn, onrust, en zelfs angst. En daar wordt een mens niet meteen gelukkig van.

Cafeïne blokkeert de aanmaak van adenosine, het stofje dat je moe maakt. Daarmee verhoogt het de dosis adrenaline, het natuurlijke vecht-of-vlucht-hormoon. Hoe groter de dosis adrenaline, hoe angstiger je wordt. En hoewel de hoge dosis cafeïne én suiker in energiedranken je een boost geeft, kan het leiden tot vermoeidheid eenmaal de effecten zijn afgenomen. Een kop koffie bevat overigens een vergelijkbare dosis cafeïne (75 milligram) als een energiedrankje (80 milligram). Bij dat laatste is het vooral de combinatie -suiker en cafeïne- verantwoordelijk voor het oppeppende effect.

(Lees verder onder de foto)

Diabetes en constipatie

Energiedranken bevatten meestal grote hoeveelheden suiker in de vorm van sucrose, glucose of fructose-glucosestroop. Op die manier verhoogt het de kans op obesitas en type 2 diabetes. Bovendien kan het hoge suikergehalte in energiedrankjes de activiteit en diversiteit van darmbacteriën verminderen. Daarnaast droogt de cafeïne de darmen gedeeltelijk uit wat uiteindelijk tot constipatie en een opgeblazen gevoel leidt.



Nieren

Onder andere omwille van de grote aanwezigheid van cafeïne, maar ook omdat het de urineafscheiding bevordert, worden energiedrankjes maar beter gemeden bij warm weer.

En al zeker in combinatie met alcohol. Sowieso botsen de twee verschillende eigenschappen van alcohol en energiedrankjes: het ene is slaapverwekkend, het andere is opwekkend. Verder nog drogen ze het lichaam uit. Om maar te zwijgen over het aantal calorieën… Slechts één blikje Red Bull bevat 100 kilocalorieën.

Dosis maakt gif

De voordelen van zo'n suikerrijk drankje lijken als sneeuw voor de zon te verdwijnen eenmaal de nadelen werden opgesomd. Al gelden de nadelen in het bijzonder voor personen die dagelijks meerdere energiedrankjes consumeren. Zoals vaak gelden ook hier de leuzen “alles met mate” en “dosis maakt het gif”. Wie niet overdrijft, moet zich niet meteen zorgen maken.