Vergroot laat op de avond eten de kans op kanker? AW

19 juli 2018

18u16 0 Medisch Dat laat eten minder goed voor de lijn is, wisten we al. Maar nu beweren onderzoekers dat ook het risico op kanker vergroot. Wie vlak voor het slapengaan eet, zou zelfs tot twintig procent vaker kampen met kanker. Kan dat wel?

De relatie tussen voedingsproducten en kanker is een immens populair onderzoeksonderwerp voor wetenschappers. Ze breken zich het hoofd over de vraag of alcohol en koffie kanker kunnen veroorzaken, onderzoeken het effect van rood vlees en formuleerden uiteenlopende antwoorden. Jammer genoeg spreken die antwoorden elkaar vaak tegen. Dat maakt het natuurlijk erg moeilijk voor de consument om correcte van foutieve informatie te onderscheiden.

Nu stellen enkele onderzoekers in het International Journal of Cancer dat ook het tijdstip van de maaltijd kanker kan veroorzaken.

Tijdstip van de maaltijd

Het onderzoek duidt twee types kanker aan die gevoelig zijn voor de slechte eetgewoonte: prostaat- en borstkanker. Vooral personen die ’s nachts werken, behoren - door een verstoord bioritme - tot de grote risicogroep. Ook personen die na 22 uur en vlak voor het slapengaan een zware maaltijd verorberen, zouden tot twintig procent meer kans maken op één van de twee types kanker.

Wetenschappers onderscheidden gezonde mensen van diegene die borst- of prostaatkanker hadden. Vervolgens keken ze naar hun eetgewoontes. Ze onderzochten wanneer de proefpersonen meestal aten en of het langslapers of vroege vogels waren. Op basis van die resultaten formuleerden ze het hoge percentage.

Voetnoot

Belangrijk bij een kankeronderzoek is dat er rekening wordt gehouden met externe factoren zoals algemene eetgewoontes, leeftijd, gewicht, erfelijke belasting of aanleg, alcoholconsumptie en of de proefpersoon al dan niet rookt. Vermoedelijk hebben personen die laat eten ook eerder ongezonde eetgewoontes. Daar hield dit onderzoek geen rekening mee.

Onderzoekers benadrukken dat verder onderzoek naar de invloed van het tijdstip noodzakelijk is, wat de wetenschap weer een nieuw onderzoeksonderwerp bezorgt. En de consument? Die eet misschien beter niet te laat. Al is het maar omdat dat beter voor de lijn is.