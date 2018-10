Vergeet de bijsluiter: hoe video's het gigantische probleem van verkeerd medicatiegebruik kunnen aanpakken Michiel van der Geest

02 oktober 2018

14u18

Bron: de Volkskrant 0 Medisch Video’s als vervanger van de bijsluiter kunnen het gigantische probleem van verkeerd medicatiegebruik aanpakken. In Nederland kunnen apothekers de inzet ervan vergoed krijgen, maar experts waarschuwen voor te hoge verwachtingen.

Zo’n bijsluiter, dat is niks voor mevrouw Van Loenen. Het papier is te kreukelig, de letters zijn te klein, de woorden zijn te moeilijk. "Dat is gewoon een leerprobleem van mij. Ik kan wel wat lezen, maar die ingewikkelde woorden sla ik meestal over", vertelt ze aan de telefoon. Onhandig, nu ze nieuwe bloedverdunners moet slikken. Natuurlijk heeft de apotheker een en ander uitgelegd toen ze de medicatie ophaalde, maar aan de balie "is het meestal druk, en je verstaat wel wat, maar de helft vergeet je weer".

Je hebt 13% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN