Veganistische ouders “laten peuter verhongeren door dieet van rauwe groenten en fruit” ES

16 november 2019

14u08

Bron: Metro 14 Medisch In Florida is een Amerikaans koppel opgepakt nadat hun zoontje van achttien maanden omkwam door ondervoeding. Het overlijden van de peuter zou het gevolg zijn van een overdreven veganistisch dieet waarbij het kind enkel rauwe groenten en fruit kreeg.

Ryan (30) en Sheila (35) O’Leary uit Cape Coral in Florida worden beschuldigd van doodslag door nalatigheid na het overlijden van hun achttien maanden oude zoontje. De peuter stierf op 27 september en woog nog amper 7,7 kilogram, het gemiddelde gewicht van een zeven maanden oude baby. De ouders gaven hem vrijwel alleen rauwe groenten en fruit. Op een gegeven moment kreeg de peuter een week lang uitsluitend moedermelk, ondanks zijn duidelijk verzwakte toestand.

Op de dag dat de jongen overleed, gaf Sheila borstvoeding en merkte ze dat haar zoon moeite had met ademhalen. In plaats van de hulpdiensten te bellen, viel ze samen met haar man in slaap. Toen ze wakker werden ademde de peuter niet meer. De vader probeerde hem nog te reanimeren, maar hulp kon niet meer baten. De hulpdiensten stelden bij aankomst vast dat het jongetje was overleden.

Uit de autopsie bleek dat de peuter stierf aan complicaties van ondervoeding, uitdroging, microsteatose aan de lever en gezwollen handen, voeten en benen. Kort na de autopsie gaven de ouders zich aan bij de politie. Op 9 december verschijnen ze voor de rechtbank.

Andere kinderen ook ondervoed

Na het overlijden van de peuter onderzocht de politie ook de andere drie kinderen van Ryan en Sheila. Twee van hen (3 en 5 jaar) vertoonden eveneens tekenen van ondervoeding. Het derde kind, een meisje, verkeerde wel in goede gezondheid. Het meisje is de dochter van Sheila en een andere man uit Virginia. Het feit dat het meisje om de twee maanden enkele weken bij haar vader verblijft, kan haar goede gezondheid verklaren.

Geen alleenstaand geval

Het is niet de eerste keer dat er gelijkaardige zaken aan het licht komen. In mei werd een Zweeds koppel veroordeeld tot drie maanden cel nadat hun 1,5 jaar oude dochter met levensbedreigende klachten in het kinderziekenhuis van Gotenburg terechtkwam. Het meisje woog amper 6 kilogram, terwijl tussen de 9 en 16 kilogram een normaal gewicht is voor een kind van haar leeftijd.

Ook in Florida werd begin dit jaar een jong koppel beschuldigd van ernstige verwaarlozing van hun vijf maanden oude zoon. Hij kreeg slechts een papje op basis van aardappels te eten. Vijf maanden na zijn geboorte was hij amper 300 gram aangekomen.