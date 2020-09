Veelbelovende resultaten voor neusspray bij dierproeven: “Dringt coronavirus met 96 procent terug” Joeri Vlemings

29 september 2020

16u05

Bron: The Guardian 0 Medisch De hele wereld wacht op een vaccin tegen het coronavirus, maar intussen blijven wetenschappers ook naarstig doorwerken aan andere manieren om Covid-19 aan te pakken. Volgens een Australisch biotechbedrijf dringt hun neusspray de virusvermeerdering met 96 procent terug, althans bij fretten. Ten laatste over vier maanden zou de spray ook op mensen worden getest.

Wetenschappers zijn bezig met het verder doorontwikkelen van een bestaande neusspray die het Covid-19 behoorlijk lastig zou kunnen maken. De neusspray was oorspronkelijk - nog voor de coronapandemie - bedoeld om het aangeboren immuunsysteem te boosten tegen de griep, maar zou ook efficiënt kunnen zijn om het nieuwe coronavirus te bestrijden.

Toen de epidemie uitbrak, besloot biotechbedrijf Ena Respiratory de ontwikkeling van het product INNA-051 in een andere richting te duwen, die van de strijd tegen Covid-19. De firma haalde 11,7 miljoen AUD of 7,1 miljoen euro op bij Australische investeerders. De molecule INNA-051 bleek alvast bij fretten - die vaak worden ingezet bij dierproeven in coronastudies - “de Covid-19-virusdeeltjes in neus en keel aanzienlijk te verminderen”, volgens Ena Respiratory. De dierproeven toonden aan dat de vermeerdering van het virus bij de fretten met 96 procent werd afgeremd ten opzichte van de fretten die een placebo toegediend kregen.

Ena Respiratory rekent erop ten laatste over vier maanden met klinische tests op mensen te kunnen starten. Als de neusspray bij mensen een vergelijkbare reactie zou teweegbrengen, dan blijft Covid-19 bij deze patiënten in principe beperkt tot milde symptomen. De medicatie zou dan complementair aan een vaccin kunnen werken en is “zelf een of twee keer per week toe te dienen via een makkelijk te gebruiken neusspray, waarbij de behandeling vrijwel meteen effect heeft”, aldus de Australische biotechfirma.