Van Gucht: “Reumamedicijn tocilizumab lijkt gunstig effect te hebben op verloop van ziekte” SPS

28 april 2020

12u26

Bron: Belga 22 Medisch Het medicijn tocilizumab, dat in ons land al geregistreerd is en gebruikt wordt voor andere doeleinden, heeft een gunstig effect op het verloop van Covid-19, de ziekte veroorzaakt door het nieuwe coronavirus. Dat heeft interfederaal woordvoerder Steven Van Gucht verklaard op de dagelijkse persconferentie.



Over tocilizumab, dat onder meer gebruikt wordt voor de behandeling van reuma, is de afgelopen weken al veel gezegd en geschreven. Het medicijn wordt ook in ons land onderzocht in klinische studies, stelt Van Gucht, die extra uitleg gaf over het verloop van de ziekte.

Wie besmet raakt met het virus, kan verschillende fases van de ziekte doorlopen. In de eerste week is het virus al actief en dan wordt een patiënt ziek door de activiteit van het virus, dat zich vermeerdert in het lichaam. In de tweede week wordt de ziekte eerder gestuurd door de reactie van het immuunsysteem. "Wanneer er een overmatige reactie is van het immuunsysteem op het virus, gaat het immuunsysteem veel beschadiging aanbrengen in de longen, waardoor men moeilijkheden krijgt met ademhalen.

Dit veroorzaakt de meest ernstige complicaties", verduidelijkt Van Gucht.

"Er wordt momenteel geëxperimenteerd met heel wat moleculen die dat immuunsysteem gaan beïnvloeden, en wat afzwakken. Tocilizumab is daar een van", klinkt het. "In een aantal klinische studies heeft men al gevonden dat het een gunstig effect kan hebben op het verdere verloop van de ziekte.”

