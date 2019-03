Vakantie in België draait uit op nachtmerrie: meisje (3) kan plots niet meer stappen Hans Renier

27 maart 2019

19u39 14 Medisch De vakantie van een Brits gezin in België is uitgedraaid op een nachtmerrie. Hun dochter Imogen (3) werd in ons land getroffen door een zeldzaam virus. Daardoor kon het meisje van de ene op de andere dag plots niet meer stappen. “Een nachtmerrie”, zegt haar mama.

Het gezin Roberts uit Raunds, in de buurt van Northampton, was eind 2018 op vakantie in Resort De Kempen in Mol. Hun dochtertje Imogen was toen 2 jaar. “Op vakantie kreeg ze een verkoudheid”, zegt mama Holly. “Uit voorzorg ging ik met haar naar een ziekenhuis in de buurt. Daar dachten ze dat het een astma-aanval was, en een infectie op de luchtwegen. Imogen was volgens de dokters ok en werd uit het ziekenhuis ontslagen.”

“Ze kwam zingend en dansend buiten”, zegt Holly. De volgende dag vertrok het gezin met de auto uit België, en lag het meisje het grootste deel van de dag neer. “We dachten dat ze gewoon moe was en van de infectie moest herstellen. Maar de volgende ochtend kon ze plots niet meer op haar benen staan.”

Ruggenmerg

Terug in Engeland, bleek er meer aan de hand. Dokters vertelden dat de infectie had geleid tot de zeldzame aandoening ‘myelitis transversa’ - een ontsteking aan het ruggenmerg. Die kan veroorzaakt worden door virale infecties of bacteriën. Mogelijk ontstaat de aandoening doordat het afweersysteem het eigen weefsel aanvalt.

Het begint met koorts en hoofd- en rugpijn. Daarna ontstaat krachtverlies en gevoelloosheid in de benen. Imogen kon zelfs haar tenen niet meer bewegen.

“Het was vreselijk”, vervolgt Holly. “Ik wou dat het een nachtmerrie was, waaruit ik kon ontwaken. Ze dienden haar meteen medicatie toe om de ontsteking tegen te gaan. Daardoor veranderde Imogen.”

Driftbuien

“Plots werd ze agressief, ze kreeg driftbuien en soms beet ze zelfs. Allemaal dingen ze nooit eerder had gedaan. Normaal is ze het liefste kind ter wereld, altijd vrolijk. Het was heel moeilijk om daarmee om te gaan.”

Imogen werd in haar thuisland behandeld in verschillende ziekenhuizen. “Dokters vertelden dat er 50 procent kans was dat ze opnieuw leerde stappen.” Via intensieve sessies kine proberen ze vooruitgang te boeken. Het meisje heeft ook een speciaal looprekje dat haar moet helpen.”

Hoewel ze nog maar 3 jaar is, wil ze zelf ook absoluut opnieuw leren stappen. Afgelopen weekend, vijf maanden na hun vakantie in ons land, stond Imogen voor het eerst opnieuw zelfstandig op haar eigen benen. Ze moest wel nog steun zoeken aan een balustrade.

“De eerste keer dat ze rechtstaat, zonder dat haar knieën doorknikken”, zegt Holly over de foto. “Ongelooflijk. Zo bleef ze bijna 2 minuten staan.” Toch is de weg naar volledig herstel nog lang. En bovendien niet goedkoop.

“We willen ze laten behandelen in het revalidatiecentrum Neurokinex”, zegt Holly. “Om haar de beste kansen te geven op herstel, en op een gelukkige jeugd.”

Crowdfunding

Daarom zamelt de familie op verschillende manieren geld in. Zo is er een crowdfunding waarmee ze 10.000 pond (ongeveer 12.000 euro) proberen op te halen. Op 11 mei plant de lokale voetbalclub van Raunds een groot evenement. Een vriend van de ouders loopt in april een halve marathon om geld in te zamelen.

“We krijgen geweldig veel steun”, zegt Holly. “Ik hoop dat mijn kleine meid ooit opnieuw normaal zal kunnen stappen.”