Vader mag van rechtbank zijn zoontje van 7 niet tegenhouden om als meisje door het leven te gaan jv

22 oktober 2019

16u30

Bron: Life Site 10 Medisch Ophefmakende zaak in de Amerikaanse staat Texas. Een jury heeft beslist dat Jeffrey Younger geen voogdijschap krijgt over zijn tweelingzoontjes James en Jude Younger. Dat betekent dat de vader de geslachtsovergang van de zevenjarige James, die een meisje wil zijn, niet kan tegenhouden.

De gendertransitie van de kleine James leidt tot verhitte discussies tussen zijn ouders. De jongen van amper zeven wil liever als meisje door het leven gaan en wenst Luna genoemd te worden. Dat gebeurt ook, al sinds zijn vierde. Maar daar is de vader, Jeffrey Younger, niet van gediend. De mama, Anne Georgulas, steunt wél de overgang van jongen naar meisje van het kind. Ze ijvert voor chemische castratie van haar zoontje en het opstarten van een behandeling met vrouwelijke hormonen. De tweeling kwam ter wereld via IVF en een eiceldonor. De moeder heeft dus geen biologische band met de kinderen.

De uitspraak van de rechtbank - elf van de twaalf juryleden weigerden het voogdijschap aan de vader - zet de deur open voor Georgulas om de procedure van geslachtsverandering te laten voortgaan. Vader Younger zal zich erbij moeten neerleggen, omdat de moeder het volledige hoederecht over haar tweeling krijgt.

Vraag is in hoeverre een zevenjarig kind al helemaal beseft of het een jongen of een meisje zou willen zijn. Experts die vorige week getuigden voor de rechtbank uitten hun twijfels rond de overtuiging van James om meisje te worden. “Er is nog altijd een zeker gebrek aan vastheid in zijn gedachten”, zei dr. Benjamin Albritton. “Hij gaf geen blijk van belangrijke psychologische problemen.”

Er bestaan op dit moment in de VS geen wetten die kunnen verhinderen dat een legale voogd een minderjarige puberteitsblokkers of hormonen toedient.